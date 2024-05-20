朱立倫批賴清德檯面化「兩國論」　綠黨團：國民黨可以說哪裡不對？

▲總統賴清德與夫人吳玫如以及副總統蕭美琴 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職演說，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，國民黨主席朱立倫批評，民進黨的意識形態、利益，還是在國家利益之上，且賴將「兩國論」檯面化來推動兩岸關係，也讓股市瞬間大跌。對此，民進黨團回應，當賴清德講到互不隸屬，全場報以如雷掌聲，這就是台灣民意展現跟主權事實，賴清德堅持中華民國、中華人民共和國互不隸屬，難道國民黨可以站出來說不對？若朱立倫不這樣認同，那誰隸屬於誰？

對於賴清德就職演說，民進黨團幹事長吳思瑤表示，看到一個展現自信的總統壯大台灣的企圖，完整就職演說中，不管兩岸、外交、內政國家重大方針，都展現賴清德領導台灣的強大企圖心，也奠基於蔡英文8年強大執政成果，看到自信的台灣。

吳思瑤指出，兩岸關係上，看到賴清德展現台灣強大民主底氣，在互利共榮部分，賴清德非常堅定也自信採取開放立場，更向中國喊話，可以跟台灣合法政府對話與合作；賴清德也提到行政立法協調，是國家推動政務重中之重，他把跟國會關係放在第一項，充分展現他對國會的重視與尊重，他也關切與各政黨關係，不只是競爭、還有合作前提。

至於國會衝突部分，吳思瑤也喊話，希望韓國瑜能夠具體行動回應賴清德所提4件事：程序正義、恪遵憲法、人民優先、國家至上，這是賴清德對於新國會運作的期待，民進黨團會在這個方向下持續努力。

對於朱立倫批評，賴清德將兩國論檯面化？黨團書記長莊瑞雄回應，蔡英文卸任時還有這麼高支持度，8年內她一直強調的就是四個堅持，新政府秉持四個堅持，不卑不亢維持現狀，何錯之有？國人同胞都清楚，堅持民主自由憲政體制，除了極少數人外，這是大家都接受的，堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，難道國民黨可以站出來說不對？

莊瑞雄表示，國民黨又要把九二共識拿出來，但賴政府堅持主權不容侵犯、中華民國前途必須遵循全體人民意志，何錯之有？朱立倫話講完後，馬上看到國台辦發言說不容許破壞台海和平，中華民國政府不管哪黨哪派，除了蔣介石時代要反攻大陸、破壞兩岸和平外，從李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，沒有人破壞台海和平，真正對台灣的威脅就是中國。

吳思瑤也指出，兩國論是前總統、國民黨主席李登輝提出，當賴清德講到互不隸屬，全場報以如雷掌聲，這就是台灣民意展現跟主權事實，若朱立倫不這樣認同，那誰隸屬於誰？

