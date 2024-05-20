陳菁徽告鍾佳濱性騷　綠黨團：尊重提告者權益、影帶可清楚還原

▲民進黨立院黨團輿情回應記者會。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會上週五激烈攻防，其中，民進黨立委鍾佳濱為衝上主席台時，不慎因國民黨立委陳菁徽試圖阻擋，導致兩人衝撞，鍾更擒抱陳菁徽後摔倒在地，陳今（20日）提告「故意傷害」與「性騷擾」。對此，民進黨團回應，尊重提告者權益，但鍾佳濱的動作絕非故意，把影帶重看幾次都能清楚還原，國民黨也不用刻意看圖編故事、悖離事實。

對於鍾佳濱擒抱陳菁徽摔倒，陳菁徽在事後召開記者會，同時曝光她臀部上一大片瘀青，她指出，當天根本無法制止鍾佳濱蓄意爬上主席台，右腳站穩後以擒抱、撲倒、性騷、暴力、謀殺等姿勢，對她進行兩波謀殺式攻擊，外國友人對她說，根本是公然在電視上犯罪。陳今日下午也在女藍委及議員陪同下至台北地院提告鍾佳濱「故意傷害」與「性騷擾」。

民進黨團總召柯建銘表示，尊重提告者權益，也有人問沈伯洋要不要告，當時沈伯洋倒頭栽、中間還有人襲擊他，像是要置他於死地，國民黨立委的暴力都非常兇狠，像謀殺一樣，國會幾十年來，兩邊推擠本來就會有受傷，為了維護國會免於被扼殺，沈伯洋用身體去阻擋，為何他們奮不顧身？當然是為了捍衛憲政體制跟國會運作，要告都尊重。

黨團幹事長吳思瑤回應，國民黨指控鍾佳濱蓄意性騷，反覆看那天衝突畫面，確實鍾佳濱不慎滑倒，他第一時間表達歉意，但這樣的動作絕非故意，把影帶重看幾次都能清楚還原，國民黨也不用刻意看圖編故事、悖離事實。

吳思瑤強調，尊重委員提告動作，但如果回到反性騷議題，民進黨國會改革版本中就有反性騷條文，能夠在制度面上做到國會自律的重要條文，國民黨至今拒絕實質審查，甚至執意進行他們國會擴權法案，真正的反性騷應該從制度著手。

黨團書記長莊瑞雄則指出，大家看到整個畫面就很清楚，鍾佳濱在議事抗爭時衝上主席台，國會殿堂是全台最透明地方、有那麼多攝影機，提告者心理不舒服是一定的，但畫面重新看一次，她也會覺得真的沒辦法，不舒服的部分，鍾佳濱也誠摯道歉，國民黨擷取片面畫面指控當事人性騷、太超過了，尊重當事人司法提告權利，但過於扭曲的話，民眾也會覺得未免太超過。