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王毅回賴清德「520」就職演說：一個中國是台海和平定海神針

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

總統賴清德「520」就職演說時以「不卑不亢，維持現狀」定調未來4年的兩岸路線。對此，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅今（20）日出席上合組織外長會議期間回應稱，「一個中國原則是中國發展與世界各國關係的政治基礎和前提，也是維護台海和平的定海神針。」

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

王毅表示，一個中國原則不可違，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史和法理事實。無論台灣島內局勢如何變化，都改變不了這一事實。」

王毅指出，近來，包括上海合作組織成員國在內的許多國家政要和各界人士密集發出恪守一個中國原則的正義之聲，堅定支持中方反獨促統的正義事業，再次說明國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。

王毅提到，「任何人妄圖挑戰一個中國原則，都將以失敗告終。他們每興風作浪一次，國際社會堅持一個中國的共識就鞏固一分，對中方立場的理解支持就增進一分。這就是得道多助、失道寡助的道理。」

王毅引述1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦宣言》表示，內容明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，這些具有國際法效力的文件是戰後秩序的組成部分，是國際社會的集體記憶，「台獨分裂行徑，構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。」

王毅強調，中國統一的大勢不可逆，「中華民族有著國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，這是中國終將統一、必將統一的歷史必然和內在邏輯。台灣問題是中國的內政，實現國家完全統一，是全體中華兒女的一致要求，也是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。」

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