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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

安倍昭惠盼回報台灣恩情　日本財團會長捐6450萬給花蓮

▲▼總統賴清德接見「日本前首相夫人安倍昭惠女士」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見日本前首相夫人安倍昭惠。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）下午接見特別訪台祝賀的日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，他表示，期盼台日友好情誼、「善的循環」成為國際典範。安倍昭惠也正面回應稱，期盼自己未來能扮演台日橋梁角色，回報台灣的恩情。另外，日本財團會長笹川陽平在拜會賴清德時，當場宣布將捐出200萬美金（約新台幣6450萬5000千元），協助花蓮重建工作。

賴清德今天中午出席日本國會議員慶賀團午宴，下午依序接見日本台灣交流協會理事長谷崎泰明，以及笹川陽平與安倍昭惠等國際訪賓。

賴清德下午接見安倍昭惠時，特別感謝安倍晉三及其母安倍洋子對深化台日關係的貢獻，以及安倍昭惠接棒延續與台灣的連結，並積極投入雙方文化交流活動，期盼台日持續攜手合作，維護印太區域的和平穩定和繁榮發展，也讓台日友好情誼、「善的循環」成為國際社會典範。

安倍昭惠回應，安倍晉三離世時，當時賴清德是副總統身分，立即前往哀悼與慰問，她非常感謝，相信安倍在天之靈也倍感欣慰；感謝台灣為安倍晉三打造紀念銅像，她期盼自己未來能扮演台日橋梁角色，回報台灣的恩情。

此外，賴清德在接見谷崎泰明時談及，感謝日本政府在國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與，未來台灣會積極爭取參與國際組織或加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經貿合作機制，並與日本、美國等理念相近國家持續攜手合作，強化全球民主韌性，期盼共同實現「自由開放的印度太平洋」願景。

在接見笹川陽平一行時，賴清德談及，肯定日本財團及笹川和平財團，近年來積極推動海洋政策研究及海外支援活動，並協助帛琉推動觀光產業，對促進台日帛三方關係有許多助益。也期盼未來能透過更多民間交流，提升台日友好情誼，拓展更多合作空間。

笹川陽平在致詞時談及，如同親戚般的台灣有難，尤其是花蓮先前發生的強烈地震，他將捐贈花蓮200萬美金（約新台幣6450萬5000千元），希望對後續的重建工作有所幫助。

▲▼總統賴清德接見「日本財團會長笹川陽平乙行」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見日本財團會長笹川陽平一行。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德午宴「第16任總統副總統就職典禮日本國會議員慶賀團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德午宴日本國會議員慶賀團。（圖／總統府提供）

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