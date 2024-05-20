賴清德5大信賴產業　柯文哲曝2項是高耗能產業：核三1號機要除役嗎？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德20日就職演講，喊出要發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並允諾勞保不會倒、創造更好的薪資環境、改善房價與貧富差距等。民眾黨主席柯文哲質疑賴能源政策的「五大信賴產業」都需要電力，今年7月27日核三廠一號機是否真的要如期除役？以及賴允諾勞保不破產，根本是治標不治本，沒解決問題。

柯文哲20日上午率8名立委到總統府參加賴清德、蕭美琴的就職典禮，下午2時在立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、立委麥玉珍、林憶君的陪同下，於民眾黨中央黨部召開記者會，針對賴清德就職演說提出5大質疑，包括能源危機、勞保黑洞、居住正義、國會改革及兩岸僵局。

在記者會開始前，只見柯文哲拿著厚厚一疊文件步入現場，其中一本是就職典禮上發放的賴清德演講稿，另一份則是民眾黨影印出來的賴演講整理內容，一旁還貼著好幾張螢光便條紙。

▲柯文哲召開記者會回應賴清德就職演講，手中厚厚一疊資料與標籤紙。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲表示，今早與8名立委、2位民眾黨的縣市長都出席賴清德就職典禮，因為民眾黨政治價值是「不因短期利益犧牲長期利益」、「不因少數利益犧牲多數利益」、「不因政黨利益犧牲國家利益」，在國家利益大於政黨利益前提下，民眾黨尊重國家體制，也為國家新局面送上祝福。

柯文哲提及，自己在典禮時認真研讀賴清德演講稿，並提出幾點質疑，第一能源政策，賴清德在演講稿裡提到「五大信賴產業」，但這些都需要電力，特別是半導體跟人工智慧是高耗電產業，需要穩定電力供電，請問賴清德今年7月27日核三廠1號機真的要如期除役嗎？還是要堅持非核家園的神主牌嗎？

柯文哲指出，第二點，在勞保破產問題上，賴清德說「只要政府在，勞保絕對不會倒」，但「其實這是話術！」因為自己與前總統蔡英文談話時，大家都知道只要政府每年撥補1000億，短期內勞保不會破產，但是治標不治本，沒解決根本問題，所以這句話是還沒有真正面對問題，根本問題要如何解決，是新政府必須積極面對的問題。

柯文哲說，在低薪高房價、特別是居住正義上，蔡英文的8年20萬戶社宅確定跳票，現在賴清德又提8年100萬戶，「我心裡想說20萬戶都跳票，100萬戶其實還是會跳票。」但是要怎麼做，還是希望有一個比較明確的里程碑，不要變得又是口號。