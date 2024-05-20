蕭美琴成功駕馭白色正裝　時尚文化人讚嘆：展現輕盈活力

▲盧淑芬認為，白色正裝通常難以駕馭，但蕭美琴穿出了「亮麗時髦」的活力。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德與副總統蕭美琴今（20日）正式就職，蕭美琴身著一襲白色短外套搭配黑色寬褲亮相，出自「針織女王」潘怡良之手，使曾擔任《ELLE》、《Harper's BAZAAR》台灣國際中文版總編輯職務的時尚文化人盧淑芬忍不住讚嘆，這套著裝不僅亮麗時髦，更展現了蕭美琴輕盈的活力。

據了解，賴清德今天出席就職典禮的服裝為台灣設計師周裕穎操刀，搭配他最愛的紫色領帶，而蕭美琴的服裝則是出自「針織女王」潘怡良之手，以米白色短外套搭配黑色寬款褲亮相。盧淑芬受訪時給出很高的評價，並表示這次典禮的服裝，讓世界看見台灣的時裝產業。

針對賴清德的服裝，盧淑芬表示，領帶是男士正裝中少數可以做出巧思與裝飾的地方，他的紫色領帶與藍色西裝的搭配協調，傳達出他為人和諧的特質。此外，紫色領帶的靈感更是取自台灣原生種紫斑蝶，表達對台灣在地文化與環境的重視。

至於蕭美琴的服裝，盧淑芬則說，第一眼看見白色外套時略感驚訝，因為白色正裝相當難以駕馭，不過在設計師的巧手搭配下，不僅亮麗時髦，更展現了輕盈的活力。此外，黑色寬款褲造型典雅，也象徵蕭美琴幹練的行動力。

盧淑芬表示，賴清德從擔任台南市長開始，即非常重視台灣的文化產業，這次典禮的服裝更是讓台灣的時裝與紡織產業躍上國際舞台，身為服裝產業的一員，非常感謝他們對於台灣產業發展的重視與貢獻。

▲蕭美琴今天身著白色西裝外套亮相，腰間還別著一副皮帶。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭美琴下午出席行政院聯合交接典禮。（圖／記者林敬旻攝）