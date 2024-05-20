賴清德重申「區域和平」　美國特使：台灣有決心維護台海現狀

▲阿米塔吉參加520總統副總統就職典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）下午接見「美國出席我第16任總統暨副總統就職典禮特使團」，他表示，新政府重視台海議題，將以價值外交，深化台灣與各國的連結，共同維護區域的和平穩定。前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）提及《台灣關係法》、中美三個聯合公報及六項保證，說明將繼續支持台灣，「相信台灣也有決心維護台海現狀」。

美國政府指派跨黨派特使團，由前迪斯及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）共同率團，成員包括前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard C. Bush）及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等，成員背景涵蓋國安、外交及經濟等重要領域，而且都是資歷完整且嫻熟台美雙邊關係、印太區域事務的前資深官員。

賴清德今天下午接見美國特使團時表示，感謝美國不分政府和民間對台灣的支持。從今天開始，新的執政團隊正式啟動，大家關切的台海議題，也是新政府重視的議題，他會帶領全體國安及行政團隊，推動「和平四大支柱行動方案」，並且以價值外交，深化台灣與各國的連結，共同維護區域的和平穩定，促進世界的繁榮發展。

賴清德期盼，未來美國行政部門和國會能在台美堅實的互信基礎上，持續支持雙邊安全、經貿以及科技等領域的各項合作，讓台美「堅若磐石」的夥伴關係能更上一層樓。他說，特使團成員都是台灣極為重視的長期友人，也一直致力推動台美在各面向的合作。

隨後，迪斯致詞表示，美國對台承諾係建基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報及六項保證，美國一直維持一致的立場，並穩健持續地支持台灣，深化兩國夥伴關係；雙方都希望能維護台灣的和平穩定，相信台灣也有決心維護臺海現狀。

迪斯說，美國對於台灣的承諾堅定、跨黨派且有原則性，是不會改變的事情，很高興看到台灣一直以負責任且務實的態度處理一切議題。台灣具韌性及創新能力，他期盼未來能持續深化台美間的貿易、投資和創新方面的合作。

阿米塔吉致詞時表示，美國會持續遵守長久以來的承諾，希望協助台灣維護自我防衛的能力，他也讚賞台灣目前積極進行各項重要的軍事改革；希望台灣能更有意義地參與國際組織，共同維護台海的和平與穩定，這對於全世界的安全都很重要。

特使團成員尚包括卜睿哲、羅森柏格等政要，由外交部主任秘書唐殿文、AIT台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。