520我愛你　台東戶政26對新人完成結婚登記

▲520臺東戶政共有26對新人完成結婚登記。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

520是充滿愛與感恩的日子，由於520諧音和「我愛你」相似，不但好記憶且充滿意義，許多新人會選擇在這天完成終生大事，臺東縣臺東戶政事務所也在今天贈送來所申辦結婚登記新人成雙成對的限定禮物，申辦出生登記的爸爸媽媽們精美的限定禮物。臺東縣政府表示，截至下午3點為止，臺東戶政事務所以及所屬辦公室已有26對新人完成結婚登記，獲贈精美小禮物，另關山、成功及太麻里戶政所則共有4對新人完成結婚登記。

臺東戶政事務所為鼓勵婚育及祝賀新人們，特別於5月20日這個特別的日子向新人傳遞祝福，石秋風主任贈送當日來所申辦結婚登記的新人成雙成對的歐式或中式瓷碗，祝賀即將展開幸福生活的新人們。另贈送申辦出生登記的爸爸媽媽們精美的實用樂活杯或玻璃保鮮盒，以及問卷調查宣導113年生育補助、育兒到宅指導服務、家庭教育諮詢專線等。

520上午一對創意十足的新人以百元鈔票自製美麗又實際的「有錢花」花束，和現場新郎新娘造型氣球以及「Marry Me」字樣氣球打卡拍照，在這個特殊的日子留下一生中難忘的幸福時刻。

臺東縣長饒慶鈴表示，113年臺東縣生育補助加碼至第一胎4萬元、第二胎4萬5千元及第三胎5萬元，希望藉此提升縣民婚育之意願，為新手爸媽減少些許甜密的負擔。 臺東戶政事務所主任石秋風則指出，希望藉由520這個充滿愛的節日發送限定禮品，祝新人們百年好合、永浴愛河，與新人們一起享受這個洋溢幸福的特別日子。