揭賴清德政府3大挑戰　學者郭育仁：6／16演說將是觀察指標

▲總統賴清德今天出席就職典禮，並發表重要談話，觸及國際、兩岸與內政議題。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對總統賴清德今（20日）就職演說內容，中山大學亞太區域研究所所長郭育仁表達肯定，他認為，賴政府將面對「找回年輕世代支持」、「2026年期中考」、「11月美國總統大選」3大挑戰，因此施政將著重內政，國安與兩岸事務則主打延續，此外，6月16日賴將出席黃埔建軍100週年校慶，北京是否以此做文章，擴大軍事施壓及認知戰，將是觀察指標。

郭育仁今日接受《ETtoday新聞雲》專訪，他指出，賴清德的就職演說內容「完全沒有意外」，在兩岸論述方面，賴提到了《中華民國憲法》，並繼承蔡英文「四個堅持」的論述，以穩定、和平發展作為主軸，呼應其國安人事佈局著重「延續性」的安排。

郭育仁指出，相較於大量留用國安團隊人員，賴清德在攸關內政的財經人事佈局大膽進用企業家、學者，加上520前賴展開下鄉行程，拜會的都是產業人士，包括科學園區、知名企業等，充分展現他的執政風格：非常重視國內問題，要把台灣打造成智慧科技島，未來4年施政主軸將著眼於強化台灣經貿、科技產業的地位。

相較之下，賴清德今日就職演說觸及兩岸部分，只佔了講稿約2成。郭育仁直指，賴清德對於產業、科技面講得非常細節，關於外交、國防、兩岸部分反而佔比不高，這是因為，賴眼前面對的3個挑戰，包括「如何找回年輕世代對政府和民進黨的支持」、「如何在2026年取得國內最大公約數」以及「11月美國總統大選」，3大挑戰中有2個涉及國內政策，必須透過強調科技產業、經濟發展贏得民心。

郭育仁補充，為了面對第三個挑戰，賴清德的國安團隊以「穩定延續」作為主軸，畢竟蔡英文的國安團隊，是世界上少數與美國民主黨、共和黨溝通都非常密切的團隊，其中核心人物包括：新任國安會秘書長吳釗燮、新任國防部長顧立雄，以及留任的國安會副秘書長徐斯儉等人，均是對美溝通要角。

不過，儘管賴清德在國際與兩岸論述上彰顯延續性，郭育仁仍認為，北京一定不會滿意，如同過去8年北京一直不滿意，不斷跳過執政黨與台灣政府。他預判，未來北京將持續採取「軟硬兩手」的策略，對台軍事施壓的頻率和強度將會增加，但同時也會擴大人員交流，例如恢復團客觀光旅遊等。

此外，對於賴清德與顧立雄6月16日將出席陸軍官校舉行的「黃埔建軍100週年校慶」，郭育仁指出，這也將是一大觀察重點，站在北京的史觀，國軍是「中國軍」的一部分，但若賴在演說中將強調「台灣軍」的意涵，北京有可能以此作為藉口，進行軍事施壓和認知作戰。