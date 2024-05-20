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趙少康嗆賴清德520「引戰」！　兩岸、朝野都將走向烽火連天

▲▼ 520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲ 520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（20日）就任中華民國第16任總統，就職演說外界解讀立場強硬，國民黨更批評，「未來恐比蔡英文更獨更衝」。對此，中廣前董事長趙少康表示，賴清德赤裸裸展現對中國大陸的敵意，自以為挑釁對岸可以獲得國際支持，口口聲聲和平無價，做出來、說出來卻都在引戰。他批評，有這樣的總統，未來四年，朝野、兩岸都將走向烽火連天。

趙少康於臉書表示，賴清德在玩火自焚，賴今天正式上任，就職演說極盡討好支持者之能事，對內對外都展現強硬態度，坐實了他就是「台獨金孫」，從就職這一刻就直接不演了，國家的未來更令人憂心。

趙少康表示，賴清德公開喊出「要讓台灣成為偉大國家」，也強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。但他明明知道總統就職演說，中、美都高度關注，全世界都在看，他就是要在上任第一時間極盡挑釁、耀武揚威。

趙少康指出，賴清德暗批在野黨為了政權犧牲國家主權，其實民進黨跟賴清德才是為政權犧牲國家安全。賴清德要國人不能有幻想，即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖也不會消失，所以要強化國防力量、建構經濟安全、推動價值外交。

趙少康批評，真正在幻想的其實是賴清德，自以為挑釁對岸、改變現況後，可以獲得國際支持，幫忙抵禦一觸即發的戰事，甚至獲得勝利。身為中華民國總統，賴清德口口聲聲和平無價，做出來的事、說出來的話卻都在引戰而不是避戰。

趙少康質疑，當賴清德赤裸裸展現對中國大陸的敵意後，還幻想可以重啟兩岸觀光旅遊，以及學位生來台就學？賴清德先要民進黨在立院「反守為攻」，等朝野立委真的打了起來，他今天又暗批在野黨把國家利益放在政黨利益之後，甚至推動法案時違憲，導致國政無法順利推展，只想給衝突添柴火，絲毫沒有促進朝野和解、以蒼生為念的總統高度。

最後，趙少康嘆，原本期待賴清德可以轉變為「務實的中華民國總統」，顯然是高估了他的智慧。有這樣的總統，未來四年，朝野、兩岸都將走向烽火連天。

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