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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：為供電穩定推二次能源轉型　「只要政府在勞保不會倒」

▲▼賴清德致詞演說「520總統副總統就職典禮」。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德致詞演說「520總統副總統就職典禮」。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

520就職大典，新任總統賴清德致詞時強調，會推動產業升級；積極打擊黑金、槍、毒；積極推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。賴也指出，大家關心勞保財務，「我要再次強調，只要政府在，勞保絕對不會倒。」

賴清德強調，自己深信，經濟發展的果實應該為全民所共享。未來，在推動「國家希望工程」、擴大社會投資之下，要建立一個有愛和道德勇氣的台灣社會。年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福，弱勢者可以得到照顧。每一個人在人生的每一個階段，都能夠獲得政府的支持。

賴清德指出，未來，幼托、長照、社會住宅等服務，要延續擴大；物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善；食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，要持續強化；對於教育、司法、轉型正義等改革工作，也都要繼續做下去。

賴清德表示，自己了解國人對生活的煩惱和期待，凡是各位關心的議題、社會需要的改革，政府都會積極以對，全力以赴。大家希望收入更高，我會推動產業升級，創造更好的薪資環境。大家期待治安更好，我會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙。大家需要供電穩定，我會推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。

賴清德續指，大家關心勞保財務，我要再次強調，只要政府在，勞保絕對不會倒。大家重視交通安全，我會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名。大家期待政府能夠幫助家庭照顧者減輕負擔，以及協助產業改善缺工的困境，這些問題，我都會積極解決。迎向未來，我們都期待一個更強韌的台灣，可以妥善因應傳染病、天災地變等各類型災害，以及加速都市更新，解決危老建築的問題。

賴清德指出，我們也期待一個更健康的台灣，期許自己發揮醫師專業，集結各界的力量，打擊癌症，以及成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動，並且確保健保永續經營，讓國人活得長壽又健康。未來的台灣，要保有多樣性的生態環境，多元族群的文化，以實踐環境永續、文化永續，讓國家更美好。

賴清德表示，未來的台灣，會有更多元發展的創新經濟，會有更普及的數位科技應用，會有更好的競爭力和雙語力，會有更強大的公共支持服務體系，也會有更尊重性別平等的環境，讓每一位國民的權利受到保障，未來的台灣，更要讓每一個縣市，依據特色發展，推動地方創生產業，落實「均衡台灣」的目標，處處可以安居，人人可以樂業。

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