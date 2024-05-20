立場強硬！賴清德不提「對岸」喊「中國」　8字定錨兩岸論述

▲總統賴清德、副總統蕭美琴今日正式就職。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職演說，相較前總統蔡英文在2016年、2020年以「對岸」稱呼中國大陸，賴清德直接使用「中國」用詞，且連續講了7次，更直接點名：「根據《中華民國憲法》，中華民國主權屬於國民全體」。此外，對比蔡英文過去在談論兩岸議題時，往往會架構一個前提「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務」，賴亦未在此多加著墨。

賴清德在今天的就職演說中，花費近兩成篇幅談及兩岸議題，他以國際局勢為引，從區域和平穩定的面向來進行論述，強調將延續總統蔡英文所提出的「四個堅持」，並用「不卑不亢維持現狀」為新政府的兩岸論述定錨。

值得注意的是，相較蔡英文在過去兩次就職演說中，均會強調「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務」的架構，但賴清德並未提出類似意見，且相較前任使用「對岸」稱呼中國大陸，賴清德的立場似乎更加強硬，直接使用「中國」詞彙稱呼。

對於台灣主權，賴清德表示，根據《中華民國憲法》，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

此外，對於兩岸交流部分，賴清德向中國喊話，「希望中國正視中華民國存在的事實」，和「台灣民選合法的政府」，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。具體提出兩岸交流的破冰機會，將是開放觀光與陸生來台就學，形同將球丟給中國。

同時，賴清德更在演說中直接點出，「即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失」；也點出面對中國威脅滲透，台灣民眾必須展現守護國家的決心，強化國防力量，與全球民主國家肩並肩，形成和平共同體。