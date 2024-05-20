張亞中揭賴清德演說「五大重點」　嘆：完全沒有為兩岸釋出善意

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（20日）就任，就職演說中談及兩岸關係的內容，引起議論。對此，孫文學校總校長張亞中今日點出「五大重點」表示，賴清德沒有為兩岸關係釋出任何善意，反倒是以更強硬、更堅定的立場向北京發聲。



張亞中表示，第一「不再專論兩岸關係」，賴清德的施政四大期許與施政三大方向，均沒以兩岸關係為主題進行申述，而是將其放在四大期許中的「民主台灣，世界和平舵手」一節中陳述。

第二「強調中國的敵意」。張亞中認為，相對於蔡英文在2016年，用「北京當局」稱呼對岸，而此次賴清德的演講，明確地多次稱對岸為「中國」，更稱即使台灣「全盤接受中國主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失」。

第三「不提兩岸關係人民條例」。張亞中指出，不同於蔡英文在2016年就職演說以中華民國憲法與兩岸關係人民條例來處理兩岸關係，而此次賴清德的演說雖然也提到了中華民國憲法，但是用以表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，而且此次演說也絕口不提「兩岸關係人民條例」。

第四「視北京為威脅與挑戰」。張亞中稱，賴清德將「中國的軍事行動及灰色威脅」與俄烏戰爭、以哈戰爭並列，視為是全球和平穩定最大的戰略挑戰。

第五「堅持兩岸為互不隸屬的外國關係」。張亞中說，賴清德將繼續秉持蔡英文的「四項堅持」，也會「維持現狀」。這顯示，賴清德將繼續堅持兩岸為主權互不隸屬的外國關係，其意義為，賴清德不會接受九二共識或一個中國原則。

最後，張亞中強調，另外一個值得關注的問題，如果賴清德的講稿經過美國的同意，那美國的立場與意圖是否亦是如此？值得繼續關注。