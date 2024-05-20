賴清德不喊「對岸」稱「中國」　國安人士：國際上怎麼稱呼？

▲單論就職演說內容，蔡英文曾使用「對岸」稱呼，不過賴清德今日以「中國」描述。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職演說，並以「不卑不亢維持現狀」為新政府的兩岸論述定錨，同時使用「中國」而非「對岸」稱呼中國大陸。對於有媒體關注此用詞，國安人士反問，前總統蔡英文也曾用「中國」稱呼「中國」，國際上怎麼稱呼「中國」？另對媒體關注國安團隊面對陸方可能反應，是否已有劇本？該人士並未否認。

賴清德在今天的就職演說中，花費近兩成篇幅談及兩岸議題，他以國際局勢為引，從區域和平穩定的面向來進行論述，強調將延續總統蔡英文所提出的「四個堅持」，並用「不卑不亢維持現狀」為新政府的兩岸論述定錨。

值得注意的是，相較蔡英文在過去兩次就職演說中，均會強調「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務」的架構，但賴清德並未提出類似意見，且相較前任在2016年、2020年就職演說使用「對岸」稱呼中國大陸，賴直接使用「中國」詞彙。

媒體好奇，從國安團隊的角度，是否已預判接下來中國對今天的演說的反應，例如可能有哪些劇本？國安人士說，比較重要的是，威權國家的決策可能不像民主國家一樣可以理性判斷，但無論如何，對任何狀況都做好準備，是國安團隊的工作之一。

該人士分析，中國是一個在區域間非常大的國家，以現在的狀況，無論是在總體經濟、區域關係等面向，慢慢被大家認為，好像是一個「單邊行為比較多」的國家，期待中國如果能夠在東海、台海、南海少一些軍事部署，多一些和平往來，一起想想如何促進彼此的利益，增加更多合作，「其實我相信中國的人民也會感到非常期待跟需要」。

該人士表示，現在中國總體經濟看起來並不是那麼理想，還花這麼多資源在軍事和威脅上，結果只是贏得更多國際上的不信任，乃至於大家對中國的國際聲譽打折扣，這都不是好事。

另對有媒體關注，賴清德今日演說並未提及《兩岸人民關係條例》一事，國安人士指出，賴清德開頭就強調「我將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任」，憲政體制裡面就包括相關法制。

此外，賴清德今日以「中國」描述中國大陸，而非使用「對岸」、「北京」等用詞，是否凸顯其立場更「鷹派」？不過，該人士並不認同這個解讀，他說明，蔡英文也用「中國」稱呼「中國」，這沒有什麼特別的，畢竟這個演講詞國際上也在看。他反問，國際上怎麼稱呼「中國」？