國小營養午餐爆紅菜色！　220萬人求「起司馬鈴薯蒸蛋」食譜

▲「起司馬鈴薯蒸蛋」成為近期國小營養午餐的爆紅菜色。（圖／林晉如提供）

記者楊惠琪／台北報導

近期在國小學校營養午餐流傳一道火紅料理「起司馬鈴薯蒸蛋」，由高雄市岡山國小廚工媽媽發想的料理，原本「賣相不佳」讓學生覺得噁心，但學生吃了之後直呼，「也太好吃了吧！」整桶吃光光。該校老師林晉如在臉書貼文分享，吸引220萬人點閱、其他學校廚工敲碗求食譜，還有網友跟風試做，料理影片掀起熱潮。

林晉如表示，日前學校營養午餐出現「起司馬鈴薯蒸蛋」，因為是新菜色，學生沒吃過，一看菜色就直呼「好噁心」，看不出到底是蒸蛋還是馬鈴薯泥，結果在蒸蛋裡吃到綿密的起司馬鈴薯，學生吃了之後覺得驚為天人，馬上盤底朝天，還有學生跑去隔壁班搶食，當然都是全數掃光，一滴不剩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林晉如把這段營養午餐趣聞在臉書上發文，竟引起轟動，吸引其他國小的廚工媽媽私訊詢問料理方式，貼文點閱率破220萬人次，網友也紛紛敲碗跪求食譜。林晉如經詢問校內廚工媽媽後，順應網友請求，將食譜放上臉書，吸引大批網友分享轉傳，成為目前最火紅的學校營養午餐料理。

▲小學生吃了「起司馬鈴薯蒸蛋」後，驚為天人，直呼好吃。（圖／林晉如提供）

林晉如的貼文吸引網友瘋狂點閱、分享，有網友說「貴校營養午餐可以進軍全國烹飪大賽了」、「經過試做試吃後，真的驚為天人」、「為什麼貴校營養午餐這麼豐盛」、「可以直接去岡山國小吃嗎」、「好用心的廚房媽媽喔！我家都說學校的餐點很可怕」。

高雄市岡山國小自辦營養午餐，為了這道「起司馬鈴薯蒸蛋」料理，廚工媽媽先是上網蒐集各種資料，在自家用電鍋試做，最後才用學校蒸氣炒菜鍋大量烹調。林晉如說，廚房媽媽的用心獲得網友熱烈迴響，讓學校午餐團隊相當振奮，也是很大的鼓勵。

高雄市岡山國小「起司馬鈴薯蒸蛋」食譜：

1馬鈴薯切絲煮軟（水煮或炒皆可，學校是將馬鈴薯炒軟）

2鹽、糖調味完成（份量自行斟酌）

3馬鈴薯炒軟後，加入打散蛋液蒸煮至全熟（學校使用迴旋鍋，家用可改電鍋）

4迅速分裝班級餐盒

5趁熱加入「熟乳酪絲」上蓋，利用熱氣融化乳酪絲