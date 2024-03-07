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快訊／蘇丹紅風暴襲全台！桃園今宣布「營養午餐停用胡椒粉」

▲桃市衛生局稽查校園自設廚房、供應學校之團膳業者與食材供應商。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃市衛生局稽查校園自設廚房、供應學校之團膳業者與食材供應商。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

致癌物「蘇丹紅」辣椒粉風暴持續擴大，知名餐廳、零嘴皆中標，引發食安危機。對此，桃園市政府教育局繼昨（6日）宣布學校午餐禁用辣椒粉與咖哩粉後，今再宣布預防性暫停使用胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香料3個月，後續再行評估是否解除。

桃園市教育局指出，近期因國內部分業者進口中國大陸的辣椒粉原料，經檢出含有違法原料蘇丹紅，並製成辣椒粉等辛香料，經教育局及衛生局共同查核，確認桃園市學校營養午餐目前均無使用到違規品項或批號之辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等辛香料。

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▲桃市衛生局稽查校園自設廚房、供應學校之團膳業者與食材供應商。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過，為確保學童健康，並考量部分食材原料仍有一定程度的不確定性，桃園即日起宣布學校營養午餐預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香料3個月，並於3個月後再進行評估是否解除。

教育局表示，已請學校加強查核各項午餐辛香料來源並請廠商出具來源證明，亦請學校營養師開立菜單時應留意多樣性及變化性，以符合學生口味並同時兼顧午餐安全健康及營養均衡。

▲桃市衛生局稽查校園自設廚房、供應學校之團膳業者與食材供應商。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，衛生局也提醒，消費者若對青、紅辣椒粉製品有安全疑慮，建議暫緩使用辛香料，倘購買違規產品可持發票及產品向原購買商提出退換貨，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或消費者服務中心申訴。

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