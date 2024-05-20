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美廉社網羅全台79款名粽「42元起」！南北鹹甜、創意口味都有

▲▼美廉社集結全台79款名粽預購。（圖／業者提供）

▲美廉社集結全台79款名店粽子預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接端午節到來，美廉社線上購物「Go美廉」即日起至6/2，集結全台79款名粽預購免運，除了南部粽、北部粽，還有多元口味剝皮辣椒雞粽、南門市場名粽、麻糬黑糖紅豆奶皇冰粽、寒舍集團芋見桂人甜粽等，最低一顆42元起，搭配會員優惠，每周四享5%點數折抵。

▲▼美廉社集結全台79款名粽預購。（圖／業者提供）

▲美廉社集結全台79款名粽預購。（圖／業者提供）

美廉社指出，傳統南北粽、鹼粽，都是歷年來熱銷榜常勝軍，今年小巧粽類也大受歡迎，攻佔銷售量排行前3名，占整體業績逾5成。這波網羅各大傳統名店、知名餐廳、星級飯店合作，共推出79款粽類，最低一顆42元起，嘗遍各家美味。

這次粽類口味多元，有北部粽、南部粽、經典燒肉粽、蟹肉干貝粽、海陸雙饗珍珠燒肉粽、花椒雞腿粽、剝皮辣椒雞粽、客家粿粽、鹼粽、豆沙粽、冰心粽、紅豆紫米粽、素粽等口味任選。

合作品牌包含南門市場立家、南門市場老林記、十八王公陳家肉粽、台酒、滬舍餘味、呷七碗、大甲王記、錦霞樓、胡同燒肉、晶華酒店、寒舍集團等等，全台口味一次擁有，全家大小輕鬆品嚐好滋味。

▲▼美廉社集結全台79款名粽預購。（圖／業者提供）

▲「大甲王記」散發古早家鄉味。（圖／業者提供）

●名店鹹粽推薦

鹹粽方面， 「南門市場立家」有台灣南、北部粽5入419元，訴求內餡純手工製作，火候老道，真材實料。「大甲王記」古早味家鄉粽10入869元，選用圓糯米，以古早木桶蒸飯法，利用木桶的透氣性，蒸出來的糯米每粒都Q軟飽滿，新鮮紅蔥散發出獨特家鄉味，香Q不油膩。

來自府城的「錦霞樓」蟹肉干貝粽禮盒6入998元，餡料澎湃豐富，有松葉蟹肉、干貝等高檔海鮮，加入香菇、栗子、花生，搭配火烤鹹鴨蛋黃，打造道地豪華的台灣味。「胡同燒肉」海陸雙饗珍珠燒肉粽8入1198元，軟嫩的豬五花搭配鮮甜的干貝，加入胡同秘製烤肉醬調味，呈現獨門香甜口感。

▲▼美廉社集結全台79款名粽預購。（圖／業者提供）

▲「胡同燒肉」加入秘製烤肉醬調味，呈現獨門香甜口感。（圖／業者提供）

●傳統、創意甜粽

另有多款甜粽、創意粽可選，「國宴主廚溫國智」的客家粄粽也相當受歡迎，5入540元，經典不敗的Q彈粄皮，拌炒古早味內餡，香菇、菜脯、蝦米、豆干等，鹹甜滋味令人難以忘懷。「南門市場南園」鹼粽5入299元。

其他還有「北斗麻糬黑糖紅豆奶皇冰粽」、「寒舍集團芋見桂人甜粽」、「南門市場老林記紅豆紫米粽」、「滬舍餘味湖州豆沙粽」等多款甜粽。

搭配美廉社會員優惠，每周四「Go美廉」享5%點數折抵，消費1元累計1點，10點折抵1元。5/26前也可至全台門市訂購，6/7前門市取貨。

●萊爾富端午名粽預購

另外，萊爾富即日起至6/4也集結逾20款人氣熱銷的經典南北粽、老店名粽、地方特色粽、素粽及冰粽等商品，在「門市專刊預購」及「線上萊購物」雙管齊下推出預購。

今年更主推組合粽商品，像是「巨廚經典端午南北粽組合」與「經典水晶冰Q粽組」，有別以往多數僅販售單一口味，讓消費者一次就能享受兩種不同風味。

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