美廉社「咖啡買5送5」再送1串衛生紙！報稅省錢買1送1優惠一次看

▲美廉社「咖啡買5送5」再送1串衛生紙，還有報稅季省錢優惠「買1送1、第2件5折」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

美廉社歡慶咖啡門市拓展達700店里程碑，今（5/16）起推出「咖啡大杯濃萃系列買5送5」，再送1串「Simple Life限量紀念版衛生紙」，此外5/16~6/11 還推出報稅季「省錢大作戰」優惠，多項民生品「買1送1商品，第2件5折」，陪消費者省荷包。

美廉社表示，自2020年推出現煮咖啡販售服務以來，每年營收占比逐年成長，今年喊出咖啡銷售1億元目標，持續看好黑金市場發展，目前提供8款品項，並於去年啟動「跨店寄杯」服務，明顯提高購買率，預計今年上半年全台門市皆可提供現煮咖啡販售服務，可望帶動1-2成業績成長。

▲▼美廉社「咖啡買5送5」再送1串衛生紙，還有報稅省錢優惠「買1送1、第2件5折」。（圖／業者提供）

美廉社表示，這次推出大杯濃粹系列咖啡「買5送5」，大杯1杯平均25-30元，再送美廉社限定紀念版「Simple Life三層抽取式衛生紙」100抽3入1串，市價75元/串，全台限量1.2萬串。

5/17-5/19期間也有周末促銷優惠，「VV日式無糖烏龍茶/綠茶/英式紅茶 1480ml」，任2瓶55元（市價50元/瓶）、「舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙100抽12包」179元（市價269元）、「杜老爺冰棒」包含今年上市的新口味共5種，每盒促銷89元(市價125元/盒) 、「Hello Kitty造型公仔水杯450ml」促銷價289元（原價340元)，耐熱溫度60度，也可裝涼飲或置物罐，是辦公室最佳療癒小物。

▲「Hello Kitty造型公仔水杯450ml」是辦公室最佳療癒小物。（圖／業者提供）

適逢報稅季，美廉社5/16-6/11推出「省錢大作戰」，眾多商品「買1送1、第2件5折」，包括新品「伯朗咖啡嚐家濾掛咖啡（8入）」單盒149元（市價229元/盒），買1送1，相當於平均1件只要74.5元，一杯咖啡不到10元，相當划算。

「第2件5折」則有大人小孩都愛的冰品，雙葉冰棒4入，四種口味任選，單盒73元，第2件5折平均一件55元，等於一件只要14元。林鳳營特濃重乳優格130g（草莓），單瓶32元，第2件5折，平均一件24元，折扣超有感。

美廉社同步推出超級任務「集點換購」活動，單筆消費滿100元，即獲得1點，200元獲得2點，以此類推，集滿5點換購商品包括，維他露大蘋果蘇打250ml「買12罐送12罐」，換購價144元平均一罐6元。心樸台灣龍眼蜜「買1送1」，兩瓶只要349元。日本寶製菓橫濱造型奶油夾心餅乾禮盒16片「買1送1」，兩盒289元。

集滿10點換購則有超實用民生物品「春風輕柔細緻抽取式衛生紙」，100抽8包「買1送1」，等同2串16包149元（市價159元/串），其他還有陶瓷不沾炒鍋組、多功能陶瓷美石鍋、多功能蛋蒸燉鍋，換購價569元起，換購商品數量有限，換完為止。

▲全聯推出「繳稅大作戰」優惠，泡麵、水餃下殺。（圖／業者提供）



● 全聯「繳稅大作戰」優惠

此外，全聯即日起至5/23推出「繳稅大作戰」優惠，居家最方便的水餃、泡麵下殺，搭配全店冷凍水餃單筆「任2件現折10元」，泡麵單筆「滿299元現折30元」，兩機制皆可累折。若每餐以10顆水餃/1包泡麵換算，最低只要30元就能吃一餐，再搭配醬油、油膏、辣椒醬等沾醬7折起，罐頭等配料也祭出「買1送1」優惠。

業者首推「奇津旺餃高麗菜豬肉1700g（約100粒）」每包147元，平均單顆約1.5元，吃得到鮮甜蔬菜和Q彈豬腿肉。「禎祥熟水餃豬肉高麗菜/豬肉韭菜 1275g（約75粒）」每包112元，平均單顆只要約1.5元，每餐吃20顆也不傷荷包。

而小資族最愛的泡麵，5/23前推出「第2件5折」多件優惠，「隨緣紅燒嫩菇湯麵/沙茶豆腐湯麵」兩種風味任選，每碗29元；「統一麵蔥燒牛肉風味/肉骨茶風味5入」每袋78元，單包約15.6元。「Acecook逸品杯麵/吃播杯麵」則祭出4款風味，博多豚骨、仙台辛味噌、鹽味雞湯、辣味牛肉，單杯28元，第2件5折，平均每杯只要21元。

同場加映2款新品「Acecook Siukay特辣海鮮風味炒麵」，7級特辣挑戰味蕾極限，單包31元，第2件5折，平均單包23元。韓系霸主「農心辛拉麵香辣雞肉風味」每包39元，嚐鮮趁現在！