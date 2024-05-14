北部人冷到喊不對勁！全場搖頭「會懷念今天」：還沒夏天

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

昨（13）日鋒面通過，各地降雨明顯且氣溫驟降。就有北部網友昨晚騎車回家後，不禁直呼「冷到X北！」「台北又濕又冷根本是12月的天氣呀！」都已經5月了還冷成這樣是對的嗎？貼文引發熱論，「從小以來，老媽一直交代端午沒過完，別長袖全收了」、「六月才是夏季，以往4～5月就熱的要命，反而不正常！」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「五月冷成這樣是正常的嗎？」說他晚上騎車回家冷到不行，看了看天氣APP，覺得台北又濕又冷，根本像是12月，「前幾天熱得要死，隔了一夜整個畫風丕變！」印象中以往母親節時，外套都收進衣櫃了。

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另一個網友則是問卦，「都五月中旬了 氣溫怎麼那麼低？」說他今天早上起床時嚇一跳，「還以為客廳冷氣沒關，結果發現是外面氣溫低到18度，才會那麼冷。」忍不住覺得太誇張，「都五月中旬了耶？大家冬季棉被早就都收起來了吧？」

貼文引發討論，不少人都搖頭，「端午後才收冬衣棉被，老祖先的智慧」、「前年5月16號，台北16～18度」、「有聽過一句，端午過後才是夏天」、「倒是覺得很正常，節氣還真有它的道理，端午後才是真的夏天。」

超多人則直讚，「舒服的天氣，跟去日本玩時很像」、「哪裡冷？舒服的溫度好嗎」、「20～30度，這才是春天」、「哪有低溫？日夜溫差大而已」、「這種天氣才涼爽好嗎？前幾天熱死」、「16度，電費省起來也好啦～」、「再過半個月，你會懷念今天。」