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【廣編】睽違五年老協珍頂級端午粽熱賣回歸　大顆智利鮑魚、北海道干貝奢華入粽

▲▼老協珍,端午節,粽子,智利鮑魚,北海道干貝,限量。（圖／業者提供）

▲老協珍延續品牌記憶味蕾，將奢華食材完美融入肉粽，匠心呈現豪華海味系列「鮑魚干貝粽」、「干貝海味粽」。

圖、文／老協珍提供

萬粽矚目！老協珍頂級端午粽睽違五年重磅回歸！以高級佛跳牆聞名的老協珍，延續品牌記憶味蕾，將奢華食材完美融入肉粽推出高檔美食，嚴選頂級智利鮑魚、北海道干貝等山珍海味，結合傳統古法工藝，匠心呈現豪華海味系列「鮑魚干貝粽」、「干貝海味粽」。老協珍公關表示每年接近端午節皆有收到消費者主動致電詢問，今年為了滿足顧客期待，用料再升級！因手工製作不易，兩款極限量3,000顆，目前上市不到一週已湧現熱購潮！更陸續接獲企業慕名前來一次訂購百組送禮需求。

老協珍新上市兩種口味「鮑魚干貝粽」、「干貝海味粽」，用料精心講究，將燉滷入味的頂級智利鮑魚、北海道鮮美干貝、韓國大朵花菇等高檔食材大方入粽，為了增添美味層次，肉粽中靈魂要角五花肉，特別選用台灣頂級豬肉品牌「究好豬」，黃金肥瘦比例，油花脆彈甘甜，以古早味秘方燉滷，入口完美展現出海陸交融的端午美味！另精選台灣Q彈長糯米，以獨門秘製醬汁加入香菇絲、干貝絲、肉絲等快炒拌入，香Q口感交織鮮美層次，詮釋出截然不同的端午粽，搭配荷葉清雅香氣，展現色香味俱全的華麗美食饗宴，端午節美味雋永。

老協珍鮑魚干貝粽(2入)售價$999     
老協珍干貝海味粽(3入)售價$499
老協珍官網https://lxz.com.tw/

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