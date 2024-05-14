屏東市公所舉辦端午節陸上行舟趣味賽　頭獎5000元

▲屏東市公所舉辦陸上行舟趣味競賽 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

端午節是傳統三大節日之一，立蛋、掛艾草、吃粽子、龍舟競賽，更是少不了的應景活動。屏東市公所為讓民眾感受端午節慶氛圍，將於 6 月 1 日下午 15 時 30分，在千禧公園舉辦「佳屏90 同舟琪聚慶端午陸上行舟趣味競賽暨市集」，號召民眾組隊參加趣味競賽，第一名可獲得5000元獎金。

「同舟琪聚慶端午陸上行舟趣味競賽暨市集」活動，社團採 5人一組、男女混合組隊參加，組別分為活力組(18至39歲)及幸福組(40至65歲)，每組限額60隊；競賽規則採計時制，依序排名費時較少者為勝，考驗團隊默契及速度；獲勝者冠軍獎金 5000 元、亞軍 3500 元、季軍2000 元、第 4 名1500 元、第 5 名1000 元，凡報名參加者，皆有送禮，歡迎民眾、學校或社區機關組隊報名。

市長周佳琪表示，端午節是臺灣重要節日之一，市公所選在端午節前夕舉辦「同舟琪聚慶端午陸上行舟趣味競賽暨市集」活動，鼓勵市民走出戶外，共渡端午佳節，藉由好玩的陸上行舟趣味競賽，達到運動目的，促進身心健康，凝聚團隊合作精神。

「屏東市同舟琪聚慶端午」活動除了有緊張刺激的陸上行舟比賽以外，還有表演節目、市集攤位，歡迎民眾參與，一起逗熱鬧。

相關活動訊息可上屏東市公所臉書了解或電洽屏東市公所計畫室08-7535253 陳小姐。