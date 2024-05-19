「扁案」還有4件！藍委不滿陳水扁稱清白　「那重新開庭審理」

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日前傳出總統蔡英文決定520卸任前特赦陳水扁，但由於內閣已總辭，確定特赦無望，而陳水扁連續兩天在其臉書感嘆，「自己的清白自己拼」。國民黨立法委員許宇甄今（19日）對此表示，與陳水扁及前第一夫人吳淑珍有關的「扁案」仍有4件停審中，既然陳水扁要拼自己清白，要留清白在人間，那司法院應盡速重新開庭審理停審中的「扁案」，讓陳水扁可以出庭捍衛自己的清譽，司法院、法務部也能向全國民眾昭示司法公信，捍衛司法正義。

陳水扁近日在其臉書堅稱清白，還引用明代兵部尚書于謙「粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間」的詩，該詩大意是強調自己磊落襟懷和崇高人格。許宇甄直言，這首詩似乎與貪污罪定讞的前總統陳水扁一點都沾不上邊，

許宇甄提到，陳水扁希望「政治案件，政治解決」，可是他涉犯貪污罪判刑確定是事實，想要翻案要有證據證明審判違背法令，由檢察總長向最高法院提起非常上訴，這才是陳水扁可以「拼自己的清白」合憲作法。

許宇甄指出，陳水扁在2008年8月開記者會坦承，「曾經做了法律所不許可的事」，後續被調查、收押、判刑確定，關了6年多因疾病保外就醫，此後就一路喊冤，尋求特赦，民進黨執政8年，陳水扁等不到蔡英文總統的特赦，準總統賴清德即將就任，以前賴清德曾多次表示，「特赦陳水扁是我一貫主張。」難道陳水扁現在所言，是在提醒賴清德，該兌現承諾了？而且要的是全面特赦，不能有附加條件。

許宇甄說，陳水扁貪污違法是經法院三審判決定讞，但陳水扁從不認錯、道歉，現在還想保住海角數億錢財，多數民意反對特赦，支持的只有22%，沒理由給陳水扁特赦。雖然特赦是總統的特權，但許宇甄提醒準總統賴清德，多聽聽各界聲音，改一改自己剛愎自用的個性，不要一意孤行。

許宇甄強調，1974年美國總統福特特赦前總統尼克森，美國民怨沸騰，福特為此不僅召開記者會接受媒體詳細提問，還以總統之尊，自願出席眾議院司法委員會公聽會，說明特赦前任總統尼克森不是事先安排，而是考量尼克森本人惡化的精神和身體健康。

許宇甄說，要特赦陳水扁的前提應是陳水扁要先「認錯、道歉、還錢」，但陳水扁堅持自己是清白的，司法院應該重新開庭審理陳水扁停審中的「扁案」。假如賴清德堅持要特赦陳水扁，也應該學習美國總統福特的作法，自願到立法院司法及法制委員會，說明自己的決策過程，最好創下先例，接受詢問。