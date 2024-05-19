爆律師公會高層是前綠委尤美女　國民黨酸：妳也曾提國會聽證權

▲前民進黨立委尤美女。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市律師公會日前透過新聞稿指出，17日立法院院會未經實質討論，在欠缺程序正義之下，以人數優勢強行表決通過部分條文。國民黨副發言人康晉瑜今（19日）指出，現任全國律師公會理事長即為前民進黨立委尤美女，其政治立場鮮明，不禁令人懷疑聲明背後是否有人指點？且尤美女曾在民國102年、105年兩度提案修正《立法院職權行使法》增加國會聽證調查權，是否忘了初衷？

國民黨發言人楊智伃表示，依據《律師法》規定，擬執行律師職務者，應依本法規定擇一地方公會加入，同時加入該地方律師公會及全國律師聯合會。由此可見，台北律師公會、全國律師聯合會之聲明影響層面之廣，可是許多會員質疑該聲明僅憑少數高層意志發出，且聲明內容與立法過程事實落差之大，後果卻是一切會員承擔。

楊智伃說，翻開台北律師公會歷任理事長的經歷，不難看出高層的濃厚政治色彩、綠色形狀！現任理事長張志朋，經民連賴中強同事，曾任2014年諾富特案義務律師；第29任理事長尤伯祥，曾任2014諾富特案義務律師，由蔡英文提名、任命大法官；第28任理事長薛欽峰，曾任民進黨2024大選律師團副召集人；第27任理事長張菊芳，曾任民進黨2020不分區立委提名名單第20名，由蔡英文提名、任命之現任監察委員。

楊智伃認為，台北律師公會與全國律師聯合會皆提及程序、審議之重要性，然而「舉手表決」不僅符合立法院議事規則第35條，國民黨版的法案逕付二讀更符合立法程序，過程通過3場公聽會、1場專報，反而是民進黨團於逐條審查時提出「40次散會動議」。

楊智伃說，至於公會聲明提及5月17日立法院院會處理「花東交通三項草案」更是公然說謊。不僅「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」未及討論，其中「國道六號東延花蓮建設特別條例」更是尚未排入討論案中，且這三項草案皆是法律案，未有預算編列，2兆的數字金額更是特定政治立場人士的估算，相關聲明幾乎昧於事實，讓人瞠目結舌。

康晉瑜則表示，社會期待律師公會應備較一般國民更高的法學素養與事實查證能力，然而兩則聲明卻配合特定政治立場與風向起舞。康晉瑜進一步指出，現任全國律師聯合會理事長是前民進黨立法委員尤美女，其政治立場鮮明，台北律師公會與全國律師聯合會之所以摒棄法學素養、事實查證，實在令人不禁懷疑是否有政治力介入？背後有高人指點？所以才使這份高度政治性的聲明箭在弦上不得不發？

康晉瑜直言，尤美女在擔任立法委員期間曾在民國102年、105年兩度領銜提案修正《立法院職權行使法》增加國會聽證調查權。可是，全國律師聯合會聲明卻指責立法院擬「強行」通過《立法院職權行使法》，令人感嘆尤美女理事長是否忘記自己當初對於國會改革的初衷？還是由於現在所屬政黨已然執政，國會改革腳步即可停下？呼籲尤理事長，能回歸審議事實與國會改革初衷，

