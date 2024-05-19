　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆律師公會高層是前綠委尤美女　國民黨酸：妳也曾提國會聽證權

▲▼長榮罷工現場，尤美女到場聲援。（圖／記者范綱儀攝）

▲前民進黨立委尤美女。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市律師公會日前透過新聞稿指出，17日立法院院會未經實質討論，在欠缺程序正義之下，以人數優勢強行表決通過部分條文。國民黨副發言人康晉瑜今（19日）指出，現任全國律師公會理事長即為前民進黨立委尤美女，其政治立場鮮明，不禁令人懷疑聲明背後是否有人指點？且尤美女曾在民國102年、105年兩度提案修正《立法院職權行使法》增加國會聽證調查權，是否忘了初衷？

國民黨發言人楊智伃表示，依據《律師法》規定，擬執行律師職務者，應依本法規定擇一地方公會加入，同時加入該地方律師公會及全國律師聯合會。由此可見，台北律師公會、全國律師聯合會之聲明影響層面之廣，可是許多會員質疑該聲明僅憑少數高層意志發出，且聲明內容與立法過程事實落差之大，後果卻是一切會員承擔。

楊智伃說，翻開台北律師公會歷任理事長的經歷，不難看出高層的濃厚政治色彩、綠色形狀！現任理事長張志朋，經民連賴中強同事，曾任2014年諾富特案義務律師；第29任理事長尤伯祥，曾任2014諾富特案義務律師，由蔡英文提名、任命大法官；第28任理事長薛欽峰，曾任民進黨2024大選律師團副召集人；第27任理事長張菊芳，曾任民進黨2020不分區立委提名名單第20名，由蔡英文提名、任命之現任監察委員。

楊智伃認為，台北律師公會與全國律師聯合會皆提及程序、審議之重要性，然而「舉手表決」不僅符合立法院議事規則第35條，國民黨版的法案逕付二讀更符合立法程序，過程通過3場公聽會、1場專報，反而是民進黨團於逐條審查時提出「40次散會動議」。

楊智伃說，至於公會聲明提及5月17日立法院院會處理「花東交通三項草案」更是公然說謊。不僅「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」未及討論，其中「國道六號東延花蓮建設特別條例」更是尚未排入討論案中，且這三項草案皆是法律案，未有預算編列，2兆的數字金額更是特定政治立場人士的估算，相關聲明幾乎昧於事實，讓人瞠目結舌。

康晉瑜則表示，社會期待律師公會應備較一般國民更高的法學素養與事實查證能力，然而兩則聲明卻配合特定政治立場與風向起舞。康晉瑜進一步指出，現任全國律師聯合會理事長是前民進黨立法委員尤美女，其政治立場鮮明，台北律師公會與全國律師聯合會之所以摒棄法學素養、事實查證，實在令人不禁懷疑是否有政治力介入？背後有高人指點？所以才使這份高度政治性的聲明箭在弦上不得不發？

康晉瑜直言，尤美女在擔任立法委員期間曾在民國102年、105年兩度領銜提案修正《立法院職權行使法》增加國會聽證調查權。可是，全國律師聯合會聲明卻指責立法院擬「強行」通過《立法院職權行使法》，令人感嘆尤美女理事長是否忘記自己當初對於國會改革的初衷？還是由於現在所屬政黨已然執政，國會改革腳步即可停下？呼籲尤理事長，能回歸審議事實與國會改革初衷，
 

ET快訊
淘寶TOP3女裝店「捲1.5億」跑路！　倉庫搬空
專家估落點！建中34.6分、北一女33.8分　北市公立高職7
壽司裡有活蛞蝓！恐冒5症狀　當天用餐小心
快訊／519抗議民進黨！　現場人潮曝
快訊／涉幫詐團藏300萬元！　法官遭停職
LIVE／民眾作主！抗議蔡英文8年「芭樂票」　柯文哲草根決心
表弟來家裡相親　人夫搶當女婿激戰8次
機械車位剛停好「被暴力送下樓」　離譜畫面瘋傳！網炸鍋：故意的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院衝突吳宗憲肋骨撕裂知道誰出手！　嘆：國會為何如此不堪

游淑慧揭蔡英文卸任點燃「三把火」　留給賴清德收拾爛攤子！

曬陳菁徽「臀部瘀青照」　羅智強批鍾佳濱：差點害人命都沒了

519抗議民進黨「8年芭樂票」　柯文哲還沒到⋯民眾黨：現場近4000人

LIVE／民眾作主！抗議蔡英文8年「芭樂票」　柯文哲草根決心遊行登場

陳其邁：立院是一個理性辯論空間　不是殺戮戰場

民眾黨519遊行發2000顆芭樂　「蔥粉」送向日葵：黃國昌從未背棄太陽花

范逸臣酸立院衝突惹禍！王鴻薇暖聲援　「民進黨輸不起又暴力」

綠批「再修正動議」沒公告　白曝1照片反擊：難道在說自己黑箱？

爆律師公會高層是前綠委尤美女　國民黨酸：妳也曾提國會聽證權

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

立院衝突吳宗憲肋骨撕裂知道誰出手！　嘆：國會為何如此不堪

游淑慧揭蔡英文卸任點燃「三把火」　留給賴清德收拾爛攤子！

曬陳菁徽「臀部瘀青照」　羅智強批鍾佳濱：差點害人命都沒了

519抗議民進黨「8年芭樂票」　柯文哲還沒到⋯民眾黨：現場近4000人

LIVE／民眾作主！抗議蔡英文8年「芭樂票」　柯文哲草根決心遊行登場

陳其邁：立院是一個理性辯論空間　不是殺戮戰場

民眾黨519遊行發2000顆芭樂　「蔥粉」送向日葵：黃國昌從未背棄太陽花

范逸臣酸立院衝突惹禍！王鴻薇暖聲援　「民進黨輸不起又暴力」

綠批「再修正動議」沒公告　白曝1照片反擊：難道在說自己黑箱？

爆律師公會高層是前綠委尤美女　國民黨酸：妳也曾提國會聽證權

「打詐專法」已送立院！廣告實名制4大面向曝光　籲朝野儘速審查

王振復《天道》演反派挨譙！媽媽神回「就讓他罵」開導

立院衝突吳宗憲肋骨撕裂知道誰出手！　嘆：國會為何如此不堪

游淑慧揭蔡英文卸任點燃「三把火」　留給賴清德收拾爛攤子！

跟進美國！　加拿大考慮「提高中國進口電動車關稅」

3部震懾人心的韓國犯罪電影　《千萬別開門》劇情反轉窺見人性最醜陋

NBA不敗神話！　厄文季後賽「關門戰」生涯14勝0敗沒輸過

大谷翔平繳出生涯最佳開季打擊表現！官網撰文分析原因

「政大研究生」比基尼辣照瘋傳！轉身露渾圓蜜桃臀…實際年齡驚呆

18歲Gail考到駕照了！開車影片吸6萬人朝聖　開心喊：要去哪我送你

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

政治熱門新聞

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

立院抗議「輪椅妹激動站起來」瘋傳

韓國瑜遭女綠委「熊抱性騷」片曝光！　神情痛苦無法動彈

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

國民黨不讓了！　朱立倫撂話「強力讓改變發生」

鍾佳濱抱摔陳菁徽　范逸臣發文炎上到刪文

民眾黨519遊行發芭樂　「蔥粉」送向日葵

力挺藐視國會罪　陳菁徽9大QA「揭穿民進黨噁心謊言」

賴清德今揪友邦元首釣蝦　笑容滿面好開心

遭鍾佳濱擒抱摔2次！　陳菁徽臀部「超大片瘀青」照曝光

陳水扁：粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間

LIVE／蔡8年芭樂票　柯519遊行登場

柯文哲號召小草今天上街頭！　嗆民進黨滿滿承諾全成「芭樂票」

更多熱門

相關新聞

民眾黨519遊行發芭樂　「蔥粉」送向日葵

民眾黨519遊行發芭樂　「蔥粉」送向日葵

準總統賴清德將於520上任，民眾黨主席柯文哲號召民眾於19日到民進黨中央黨部前的北平東路進行「草根決心」遊行，並以水果芭樂作為活動意向，象徵總統蔡英文8年開「芭樂票」；而該場活動即將於下午2時開始前，民眾黨志工在現場發放2000顆芭樂，另還有立委黃國昌支持者發放420枝向日葵，喊話「黃國昌沒有背棄太陽花」。

范逸臣酸立院衝突惹禍　王鴻薇暖聲援：民進黨輸不起嗎？

范逸臣酸立院衝突惹禍　王鴻薇暖聲援：民進黨輸不起嗎？

綠批「再修正動議」沒公告　白1照片反擊

綠批「再修正動議」沒公告　白1照片反擊

王義川今衝宜蘭「拔蔥」　暗諷黃國昌

王義川今衝宜蘭「拔蔥」　暗諷黃國昌

還有4件官司！藍委不滿陳水扁稱清白　「那重新開庭審理」

還有4件官司！藍委不滿陳水扁稱清白　「那重新開庭審理」

關鍵字：

國民黨國會改革尤美女民進黨

讀者迴響

熱門新聞

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易

立院抗議「輪椅妹激動站起來」瘋傳

好多人生病！　醫揭發燒「3大病毒」

隋棠一彎腰「腿根被看光」鉛筆腿全露

更多

最夯影音

更多

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面