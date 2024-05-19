民眾黨519遊行發2000顆芭樂　「蔥粉」送向日葵：黃國昌從未背棄太陽花

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將於520上任，民眾黨主席柯文哲號召民眾於19日到民進黨中央黨部前的北平東路進行「草根決心」遊行，並以水果芭樂作為活動意向，象徵總統蔡英文8年開「芭樂票」；而該場活動即將於下午2時開始前，民眾黨志工在現場發放2000顆芭樂，另還有立委黃國昌支持者發放420枝向日葵，喊話「黃國昌沒有背棄太陽花」。

▲民眾黨519草根決心行動在民進黨中央黨部前舉行，活動前支持者現場分送太陽花。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

根據民眾黨規劃，519草根決心行動將於5月19日下午2時在北平東路展開，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求，民眾黨市議員、立委都將與會，並邀請公民團體到場助講；據了解，倒數2位立委助講由黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌2人依序進行，最後壓軸則留給黨主席柯文哲上台。

該場遊行約於12時30分左右開放民眾入場，活動開始前，現場已有一輛裝滿2000顆芭樂的小貨車停至入口處，要免費發放給支持者芭樂，並且在下午1時發放，入場民眾也依序排隊領取。此外，一旁還有一名男性支持者自掏腰包5000元，買了420枝向日葵，手舉「黃國昌從來沒有背棄太陽花」牌子。

該名男性支持者受訪時表示，自己特別從新竹上來，當年也有參加學運，當初會支持太陽花學運是因為時任總統馬英九很多訊息不公開透明，在不對等的情況下，才會選擇支持民進黨，但後來才漸漸發現不是民進黨講的那樣，如果沒有柯文哲、黃國昌，自己可能會持續政治冷感，但現在柯文哲、黃國昌在哪裡，「我就永遠到哪支持他們。」