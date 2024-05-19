范逸臣酸立院衝突惹禍！王鴻薇暖聲援　「民進黨輸不起又暴力」

▲藍委王鴻薇聲援范逸臣。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院17日處理國會改革等法案，朝野意見分歧釀嚴重肢體衝突，多名委員掛彩送醫，而男星范逸臣在臉書發文說，「意見不同就撲下去喔！哇大」，遭網友痛批後刪文。國民黨立委王鴻薇今（19日）則為聲援，「蔡英文總統曾說沒有人要為自己的認同道歉」，但為什麼？禮拜五立院衝突過後，范逸臣只是發表意見，這麼簡單的一句話就被側翼、網軍攻擊，連另一位藝人紀曉君只留一句「撲了啦！」，也是慘遭霸凌，逼著道歉解釋？

王鴻薇表示，回過頭來平心而論，這兩位藝人的發文內容，其實就是一般人民會有的真實反應，民進黨反應這麼大，就是知道自己暴力無理取鬧的形象深入人心，網路上抨擊的言論甚囂塵上，他們就是被拿來殺雞儆猴，不讓人民說真話。

王鴻薇認為，台灣社會已經不是過去這麼好操弄，許多事實都有影像、照片記錄，民進黨身為一個民主國家政黨，卻將「黨不能被嘲諷、黨不能被批評。」成為給予支持者的教戰守則。

王鴻薇批，這種作法只會讓人民對你民進黨的反感更加深惡痛絕，而民進黨輸不起、暴力、不講理的形象，也正被自己宣傳到了人盡皆知的程度。準總統賴清德說，要追隨鄭南榕追求的100%言論自由， 但民進黨的所作所為卻是「100%的言論不自由。」

范逸臣目前個人臉書及粉絲專頁都已經關閉一般網友留言，只有追蹤超過24小時的粉絲可以留言，但網友仍持續嗆聲，「不要忘記是哪個族群的人最重視藝文產業欸，演舞台劇演電影的時候不要忘本」、「如果說得沒錯為什麼要刪文，怕沒票房嗎？那個...不好意思！你早就沒票房了」。

