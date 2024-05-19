綠批「再修正動議」沒公告　白曝1照片反擊：難道在說自己黑箱？

▲民眾黨團主任陳智菡提及，民進黨為拖延議事，每條法案都提40個動議與40個再修正動議，文件疊成一座小山。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立法院17日處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時的表決大戰，21日將再繼續審查；但民進黨團質疑有舉手表決、條文未宣讀瑕疵，以及修正動議沒上網公告的黑箱爭議。民眾黨團主任陳智菡19日批評，民進黨為拖延議事，每條法案都提40個動議與40個再修正動議，文件疊成一座小山，若按照此邏輯，民進黨也沒先把修正動議提供給在野黨，難道是說自己黑箱嗎？

面對民進黨團批評藍白沒先將修正動議公開上網，陳智菡19日公布一張照片顯示，針對臨時動議和再臨時動議，過去慣例都是直接提供院會，5月17日當天民進黨為了拖延議事，每個法條都提40個動議與40個再修正動議，文件疊成一座小山。

陳智菡提及，民進黨也沒有先把修正動議提供給在野黨，或先做溝通，「民進黨是在說自己黑箱嗎？用錯誤資訊一直誤導民眾、亂帶風向，執政黨怎麼變成側翼？」

另外，面對綠營側翼不斷帶風向，聲稱5月17日有審「蘇花快速公路建設特別條例」及「環島高速鐵路建設特別條例」，陳智菡表示，本黨團不但反對用特別預算，也在黨團協商中清楚表達，希望5月20日新政府上台後，新任交通部長進行政策定調後再行處理。

陳智菡強調，5月17日根本沒有審議花東條例，「請問民進黨立委到底是裝傻看不見，還是根本搞不清楚當天立法院發生什麼事？」