王義川今衝宜蘭「拔蔥」　即興飆演技「我有欠蔥嗎？」暗諷黃國昌

▲王義川暗中諷刺黃國昌。（圖／翻攝自憨川去兜位YouTube頻道，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團上周為阻攔國民黨與民眾黨團共提的「國會改革」法案，強力杯葛試圖癱瘓議事，立法院會再度上演全武行。民進黨政策會執行長王義川今（19日）中午錄製行腳直播節目，親赴宜蘭縣「拔蔥」，更與蔥農即興演出行動劇，「可以這樣插隊喔？」、「啊你怎麼這樣噴口水？」諷刺民眾黨團總召黃國昌意味十足。

對於民眾黨發起519集會行動，今天下午要在民進黨中央黨部前陳抗，他諷刺說，他前往宜蘭縣農夫青蔥體驗農場，要來體驗「拔蔥」，聽說今天下午在台北市有很多「草仔（指民眾黨支持者小草）」要變成「蔥仔（指黃國昌支持者）」，所以他先來拔蔥。

接著，王義川在換完鞋子後，還與蔥農即興演出了一場行動劇，他身著一件黑色短袖上衣寫著「我有欠蔥嗎？」暗諷黃國昌日前在立法院會大聲怒斥民進黨立委范雲「我有欠你喔？」的舉動，隨後又與蔥農一來一往互罵：「你當然沒有欠蔥啊！」、「可以這樣插隊喔？」、「啊你怎麼這樣噴口水？」模仿黃國昌上周五槓上民進黨立委郭國文的場景。

不僅如此，王義川介紹蔥田時，指著蔥田說，「這個叫做蔥」，又指著道路對面的雜草說，「這個叫做草」。他說，今天下午「草」要變成「蔥」，今天下午到底有多少小草要變成蔥，去民進黨中央黨部樓下看就知道了。

隨後，當王義川聽到蔥農介紹蔥的種植知識後，突然有感而發說，蔥不可能待在一個地方太久，3個月就要換了，現實上也是一樣，（黃國昌）一開始反服貿、反黑箱、創立時代力量，現在改去民眾黨，還沒幾個月就做國民黨團總召傅崐萁的小弟。