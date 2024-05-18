韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

▲立法院院會17日朝野發生嚴重衝突，立法院長韓國瑜要突破重重人牆，才能回到議場內。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會17日處理國民黨及民眾黨共提的國會改革法案，但遭到綠委強行杯葛，一整天院會下來，造成多起肢體衝突事件，藍綠立委都有人受傷掛彩。立法院長韓國瑜今（18日）晚間在臉書發文寫下，「尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油！」。

昨日整天15小時立法院藍綠纏鬥，在晚間12時休息後，韓國瑜不發一語的離開議場，回辦公室的路上被媒體上前詢問對於多起衝突事件的看法，他均未發言，臉色略顯疲憊離開。

今晚他在臉書下寫下22字，「尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油！」，該貼文引起上萬個讚、數千則留言，以及500多次分享。不少支持者喊「院長加油！院長辛苦了！」、「韓院長再辛苦的路也請堅強起來主持公道，加油」。

昨天被民進黨立委鍾佳濱飛撲的國民黨立委陳菁徽也留言表示，「院長您辛苦了，面對不講理、暴力的執政黨委員，院長多次承受高度風險。」立委廖先翔也說，「 每天聽吳思瑤在那邊魔音傳腦跟鬼扯，院長沒有精神崩潰真的是意志力驚人！」洪孟楷也留言「院長辛苦了。每一次協商，國人都看在眼裡，冗長發言、就是要刻意拖延，民主該是比人頭、從來都不應該是比拳頭。」