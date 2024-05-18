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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

▲▼ 立法院外學生抗議 。（圖／記者黃克翔攝）

▲立法院外學生抗議。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院昨（17日）藍白國會改革5法表決大戰打得火熱，場外也激情不斷，不少青年至立院抗議，高喊「停止表決，實質審查」直至晚間11點左右，警方統計現場人數已近2千，警力部署也不斷增加。對此，綠委鍾佳濱今表示，昨天一群躲在議場不敢向歷史負責的人，看到群眾就倉皇結束過水式表決，民主看到希望。洪申翰則坦言，看到場外群眾心情非常激動，傅崐萁只能不斷在議場烙警察，出議場就變卒仔，警察沒辦法阻止民眾瞧不起你，瞧不起這種人。

對於昨日立院表決方式，鍾佳濱表示，1996年裝設表決器後，所有投票行為都清清楚楚、無所遁形，他們卻黑箱表決拒絕被問責，表決器跟唱名表決都是記名表決，要向歷史負責，昨天一群躲在議場不敢向歷史負責的人，甚至有民眾聚集在立法院外，他們就倉皇、草草結束過水式表決，民主看到希望。

鍾佳濱指出，或許沒辦法短短兩次選舉間改變各黨團立委席次分配，但人民可以透過發聲，讓立委知道提案是否會被社會接受，過程就是要公開討論、記名表決，藍白兩黨修正動議跟兩個月前大搖大擺揭櫫的完全不同，原本連反質詢都視為藐視國會罪，連人民跟企業都課與刑責，經過民進黨團一次次說明，他們縮回去了。年輕朋友為了反黑箱服貿站出來，昨天他們再次站出來，讓這雙黑箱表決的手落荒而逃。

對於日後院會，鍾佳濱強調，下週還有立院議事，不樂見肢體衝突，但民進黨團有責任跟義務捍衛得來不易的民主、維護立院向人民負責、公開討論的慣例，靠決心、意志、肉體跟社會各界的覺醒，讓台灣民主不會倒退。

對於大批場外聲援的支持者，洪申翰則指出，還是謝謝這些到立法院來的年輕朋友，10年前因為太陽花第一次進到議場，希望守住民主程序，10年後換了一個身份在議場，也清楚知道這是肩膀上責任，昨天看到荒謬一幕，藍白知道自己的法案違憲，也因為他們清楚，所以不敢負責，就怕未來有人會追究，所以用舉手表決。

洪申翰表示，昨天議事人員在數人頭，自己請他數給我看，他直接就跑掉了，不怪議事人員，讓他們這麼為難的是藍白兩黨，他們恐怕從未受過舉手表決訓練，也很難真的數清楚，最後就是簡單給個數字，這不是他們的錯，是有人逼他們做，就是傅崐萁、黃國昌跟韓國瑜。

洪申翰坦言，看到場外群眾心情非常激動，堅守民主程序會得到社會支持，且看不起藍白這種硬幹的做法，傅崐萁只能不斷在議場烙警察，看就知道他們多怕，若不希望被群眾聲討，就把國會變成正常國會吧，出議場就變卒仔，警察沒辦法阻止民眾瞧不起你，瞧不起這種人。

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