　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌控綠集結民眾赴立院抗議　吳思瑤：他們是衝著你跟傅崐萁來

▲▼ 立法院外學生抗議 。（圖／記者黃克翔攝）

▲立法院外學生抗議 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院昨（17日）藍白國會改革5法表決大戰打得火熱，場外也激情不斷，大批青年至立院抗議，高喊「停止表決，實質審查」、甚至印出民眾黨團總召黃國昌2016至2022年之間的臉書貼文，痛斥他立場反覆，警方統計現場人數近2千左右。黃則質疑群眾是由民進黨號召。對此，民進黨團總召柯建銘酸，這全是黃國昌號召來的。總召吳思瑤也表示，黨中央跟黨團一直保持通聯，賴清德也高度關心並指示不要煽動民眾、激化整個狀況，也擔心會失控。

國會改革法案昨在議場挑燈夜戰，朝野立委馬拉松拼戰都已精神渙散，場外氣氛卻越夜越火熱，上千位青年聚集抗議，並高喊「停止表決，實質審查」、「沒收協商，沒有民主」、「退回法案，停止開會」，且人數不斷增加，院外車道更一度封鎖，現場警方繃緊神經。在韓國瑜12點宣佈休息後，多位綠委也前往立院門口，爬上鐵門與在場支持者互相打氣，現場歡呼聲不斷，隨後和平散場。

對於昨晚情況，吳思瑤透露，自己接到非常多提醒的電話，黨中央呼籲顧好議場，關心年輕人但絕不要煽動，讓他們平平安安，跟黃國昌說的相反，黨團絕不會煽動民眾，但黃國昌不要小看公民力量，「他們都是衝著你跟傅崐萁來的，是你黃國昌號召這些年輕人。」

吳思瑤指出，黃國昌一直龜縮在座位上雙手抱胸，自己一直跟他說黃國昌外找、大家都在叫你，結果一結束他就真的抱頭鼠竄。

▲▼ 立法院外學生抗議 。（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
女40歲前「冒10症狀」恐折壽！　研究：癌症死亡率高4倍
杜德偉：我62歲了，有個7歲的兒子！　他驚喜上台
日本飄「9道光柱」奇景瘋傳！　背後原因曝
韓國瑜22字回應立法院衝突！　上萬網友按讚
鳳梨收到刑事傳票！　嗨喊「好興奮哦」
宋仲基一家三口公園散步！　他主動為妻兒擋鏡頭
快訊／PLG最終4強出爐！　本季將有新冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院表決藍白國會改革法案　台北律師公會憂：全然未經妥善審查

鍾佳濱抱摔陳菁徽　范逸臣發文「意見不同就撲下去喔」炎上刪文

立院表決衝突不斷躍國際媒體版面　游錫堃心痛16字回應

台北律師公會指院會違反程序　民眾黨團駁：律師不該淪權勢者弄法工具

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

林右昌蘆洲參香　地方力拱「新北需要你」

黃國昌控綠集結民眾赴立院抗議　吳思瑤：他們是衝著你跟傅崐萁來

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

立院吵什麼？藍綠白攻防戰　國會改革法案重點一次看

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部：派員協助家屬後續事宜

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

男帶羊回家當除草工具！　曝進度嘆：草好像都還在

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

女實測「紅酒＋煉乳」味道 品嚐後驚訝：真的很不錯！

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

立院表決藍白國會改革法案　台北律師公會憂：全然未經妥善審查

鍾佳濱抱摔陳菁徽　范逸臣發文「意見不同就撲下去喔」炎上刪文

立院表決衝突不斷躍國際媒體版面　游錫堃心痛16字回應

台北律師公會指院會違反程序　民眾黨團駁：律師不該淪權勢者弄法工具

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

林右昌蘆洲參香　地方力拱「新北需要你」

黃國昌控綠集結民眾赴立院抗議　吳思瑤：他們是衝著你跟傅崐萁來

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

立院吵什麼？藍綠白攻防戰　國會改革法案重點一次看

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部：派員協助家屬後續事宜

立院表決藍白國會改革法案　台北律師公會憂：全然未經妥善審查

鍾佳濱抱摔陳菁徽　范逸臣發文「意見不同就撲下去喔」炎上刪文

失智症研究新突破！許景琦獲國際精神衛生會議特殊榮譽

立院表決衝突不斷躍國際媒體版面　游錫堃心痛16字回應

不是不愛你！男人外遇「11種原因」　常常應酬小心了

杜德偉：我62歲了，有個7歲的兒子！　他驚喜現身台上合唱

台北律師公會指院會違反程序　民眾黨團駁：律師不該淪權勢者弄法工具

土耳其絕美粉色鹽湖！有天空之鏡超夢幻　必看穿搭、拍照建議

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

哈洽會登場「設立300坪台灣展區」　台商盼實現共贏

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

當年太陽花熱血衝立院「10年後卻坐在家？」

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

遭鍾佳濱擒抱摔2次！　陳菁徽臀部「超大片瘀青」照曝光

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

昨立院外湧2千青年！藍白委「臉色一沉」　傅崐萁急call：調更多警察

立院大亂鬥踩到「紅線」！黃光芹見1幕痛批

立院外400人聲援　綠委感謝、他酸快衝

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

賴清德：盼國會朝野黨團回歸理性討論

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

太陽花重演？學生集結立院外高牌抗議

快訊／綠委搶佔主席台被藍拉下「頭著地」擔架抬走　緊急搭救護車送醫

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

「民進黨這2點都贏了」　吳思瑤撂狠話：繼續協商就不會有下次暴力

更多熱門

相關新聞

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

立法院昨（17日）藍白國會改革5法表決大戰打得火熱，場外也激情不斷，不少青年至立院抗議，高喊「停止表決，實質審查」直至晚間11點左右，警方統計現場人數已近2千，警力部署也不斷增加。對此，綠委鍾佳濱今表示，昨天一群躲在議場不敢向歷史負責的人，看到群眾就倉皇結束過水式表決，民主看到希望。洪申翰則坦言，看到場外群眾心情非常激動，傅崐萁只能不斷在議場烙警察，出議場就變卒仔，警察沒辦法阻止民眾瞧不起你，瞧不起這種人。

立院吵什麼？藍綠白攻防戰　國會改革法案重點一次看

立院吵什麼？藍綠白攻防戰　國會改革法案重點一次看

預言國會521衝突擴大！　媒體人：賴清德就職後立刻上演國際笑話

預言國會521衝突擴大！　媒體人：賴清德就職後立刻上演國際笑話

扯立院駐警小帽連環K　王美惠致歉：造成員警困擾很抱歉

扯立院駐警小帽連環K　王美惠致歉：造成員警困擾很抱歉

藍白再修正動議成「最高機密」表決才送　綠批黑箱、藍委不知投到哪

藍白再修正動議成「最高機密」表決才送　綠批黑箱、藍委不知投到哪

關鍵字：

立法院國會改革黃國昌吳思瑤柯建銘民進黨民眾黨國民黨太陽花

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

擁4妻14兒女！「竹北吊車大王真的有錢？」網揭內幕

伊能靜庾澄慶離婚15年首同場！出席兒畢典未同框

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

即／疑女友劈腿！新北憲兵殺女友

「星爵」克里斯普瑞特御用替身離奇亡！享年47歲

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面