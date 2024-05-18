黃國昌控綠集結民眾赴立院抗議　吳思瑤：他們是衝著你跟傅崐萁來

▲立法院外學生抗議 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨（17日）藍白國會改革5法表決大戰打得火熱，場外也激情不斷，大批青年至立院抗議，高喊「停止表決，實質審查」、甚至印出民眾黨團總召黃國昌2016至2022年之間的臉書貼文，痛斥他立場反覆，警方統計現場人數近2千左右。黃則質疑群眾是由民進黨號召。對此，民進黨團總召柯建銘酸，這全是黃國昌號召來的。總召吳思瑤也表示，黨中央跟黨團一直保持通聯，賴清德也高度關心並指示不要煽動民眾、激化整個狀況，也擔心會失控。

國會改革法案昨在議場挑燈夜戰，朝野立委馬拉松拼戰都已精神渙散，場外氣氛卻越夜越火熱，上千位青年聚集抗議，並高喊「停止表決，實質審查」、「沒收協商，沒有民主」、「退回法案，停止開會」，且人數不斷增加，院外車道更一度封鎖，現場警方繃緊神經。在韓國瑜12點宣佈休息後，多位綠委也前往立院門口，爬上鐵門與在場支持者互相打氣，現場歡呼聲不斷，隨後和平散場。

對於昨晚情況，吳思瑤透露，自己接到非常多提醒的電話，黨中央呼籲顧好議場，關心年輕人但絕不要煽動，讓他們平平安安，跟黃國昌說的相反，黨團絕不會煽動民眾，但黃國昌不要小看公民力量，「他們都是衝著你跟傅崐萁來的，是你黃國昌號召這些年輕人。」

吳思瑤指出，黃國昌一直龜縮在座位上雙手抱胸，自己一直跟他說黃國昌外找、大家都在叫你，結果一結束他就真的抱頭鼠竄。