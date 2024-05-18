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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院表決衝突不斷躍國際媒體版面　游錫堃心痛16字回應

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨日國會朝野攻防激烈，從登記排案到後續表決大戰都亂成一團，綠委攻勢不斷杯葛議事，藍營則擺鐵桶陣死守主席台，一日議程下來，朝野立委傷情頻傳，對此，前立法院長游錫堃今（18日）感嘆，國會亂象、國人焦慮、國家內耗、國際訝異，「古稀老人憨堃心痛難已！」

立院昨衝突不斷，藍綠為搶佔主席台，從早到晚不斷肉搏，多位立委掛彩，議事過程中，除藍綠扭打成一團的狀況外，還有國民黨立委徐巧芯吹笛、汽笛被韓國瑜制止；綠委搶走秘書長提案資料；藍委不願離開主席台、改為舉手不記名表決；因議案表決時程過長，僅宣讀藍白再修正動議；藍委不斷提案中止討論、阻止綠營發言等情形發生。

對於審議的國會改革法案，因司法法制委員會及協商都未逐條審查，藍白黨團共提再修正動議，民進黨團也痛批，直到表決時刻仍未看到實質版本，連國民黨也不少立委不知道自己在贊成什麼。

昨日議會衝突也躍上國際媒體版面，以「暴躁的民主」形容，晚間更有大批青年因不滿議事過程，聚集在立法院外抗議，種種情景，讓前立法院長游錫堃感嘆，國會亂象、國人焦慮、國家內耗、國際訝異，「古稀老人憨堃心痛難已！」

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