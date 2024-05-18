　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院表決藍白國會改革法案　台北律師公會憂：全然未經妥善審查

▲▼立法院院會，立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於立院昨（17日）國會改革法案審議過程，台北律師公會今發聲明表示，國會妥善發揮功能為民主國家的基石，而程序正義、實質討論、妥適審查為國會發揮功能必然前提。本次立法程斲傷台灣作為民主國家的根本，身為在野法曹，本會表達高度的憂慮。

台北律師公會今發聲明指出，2024年5月17日，立法院多數營就立院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通三項總額逾2兆元的特別條例等案，於未經實質討論、欠缺程序正義之情形下，以人數優勢強行表決通過部分條文，本會深表遗憾。

聲明表示，於立法過程中，國會多數陣營將非其陣營之版本擱置於委員會。另一方面，就該陣營所提出之版本，則於委員會中規避審議，未經逐條審查即以人數優勢全條文保留。而後續朝野協商亦淪為過場，各法案立法程序中全然未經妥善審查。

聲明也點出，此次修法，除涉國會調查權、聽證權、總統赴立院國情報告方式等重大憲政議題外，亦包括立法院以特別條例提出總金額逾2兆元之高度爭議交通建設。惟其審查過程不僅缺乏各政黨之實質討論，甚至亦未將草案內容公告周知，已完全剝奪人民對重大議題參與審議之對話機會；而院會表決過程更經立法院長裁示以逾30年未使用的「舉手表決」方式行之，議事程序紊亂，違反程序正義。

台北律師公會強調，國會代表民意，同時也肩負人民的期待。在多元包容的台灣社會，民主的真諦在於對話與審議，民主是台灣的驕傲，也是台灣人的信念，本會堅信台灣民主的韌性，促進民主法治為律師的使命，本會深刻期許國會本於憲法職責，妥善立法。

ET快訊
變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨團組律師團告謀殺　傅崐萁批：有種就告52位藍委

立院表決藍白國會改革法案　台北律師公會憂：全然未經妥善審查

鍾佳濱抱摔陳菁徽　范逸臣發文「意見不同就撲下去喔」炎上刪文

立院表決衝突不斷躍國際媒體版面　游錫堃心痛16字回應

台北律師公會指院會違反程序　民眾黨團駁：律師不該淪權勢者弄法工具

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

林右昌蘆洲參香　地方力拱「新北需要你」

黃國昌控綠集結民眾赴立院抗議　吳思瑤：他們是衝著你跟傅崐萁來

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

立院吵什麼？藍綠白攻防戰　國會改革法案重點一次看

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

男帶羊回家當除草工具！　曝進度嘆：草好像都還在

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

女實測「紅酒＋煉乳」味道 品嚐後驚訝：真的很不錯！

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

柴犬睡覺聽垃圾車聲秒醒　扯嗓狂凹嗚提醒媽：快喔

民進黨團組律師團告謀殺　傅崐萁批：有種就告52位藍委

立院表決藍白國會改革法案　台北律師公會憂：全然未經妥善審查

鍾佳濱抱摔陳菁徽　范逸臣發文「意見不同就撲下去喔」炎上刪文

立院表決衝突不斷躍國際媒體版面　游錫堃心痛16字回應

台北律師公會指院會違反程序　民眾黨團駁：律師不該淪權勢者弄法工具

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

林右昌蘆洲參香　地方力拱「新北需要你」

黃國昌控綠集結民眾赴立院抗議　吳思瑤：他們是衝著你跟傅崐萁來

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

立院吵什麼？藍綠白攻防戰　國會改革法案重點一次看

1人2500元起住慕舍酒店！全天候免費Minibar、爽喝酒莊美酒

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

當年太陽花熱血衝立院「10年後卻坐在家？」

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

遭鍾佳濱擒抱摔2次！　陳菁徽臀部「超大片瘀青」照曝光

立院大亂鬥踩到「紅線」！黃光芹見1幕痛批

昨立院外湧2千青年！藍白委「臉色一沉」　傅崐萁急call：調更多警察

立院外400人聲援　綠委感謝、他酸快衝

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

賴清德：盼國會朝野黨團回歸理性討論

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

太陽花重演？學生集結立院外高牌抗議

快訊／綠委搶佔主席台被藍拉下「頭著地」擔架抬走　緊急搭救護車送醫

「民進黨這2點都贏了」　吳思瑤撂狠話：繼續協商就不會有下次暴力

更多熱門

相關新聞

立院表決衝突不斷躍國際媒體版面　游錫堃心痛16字回應

立院表決衝突不斷躍國際媒體版面　游錫堃心痛16字回應

昨日國會朝野攻防激烈，從登記排案到後續表決大戰都亂成一團，綠委攻勢不斷杯葛議事，藍營則擺鐵桶陣死守主席台，一日議程下來，朝野立委傷情頻傳，對此，前立法院長游錫堃今（18日）感嘆，國會亂象、國人焦慮、國家內耗、國際訝異，「古稀老人憨堃心痛難已！」

民眾黨團駁台北律師公會：律師不該淪權勢者弄法工具

民眾黨團駁台北律師公會：律師不該淪權勢者弄法工具

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

黃國昌控綠集結民眾赴立院抗議　吳思瑤：他們是衝著你跟傅崐萁來

黃國昌控綠集結民眾赴立院抗議　吳思瑤：他們是衝著你跟傅崐萁來

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

關鍵字：

國會改革立法院台北律師公會程序正義憲政議題國民黨民眾黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

伊能靜庾澄慶離婚15年首同場！出席兒畢典未同框

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

擁4妻14兒女！「竹北吊車大王真的有錢？」網揭內幕

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面