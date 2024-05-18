立院表決藍白國會改革法案　台北律師公會憂：全然未經妥善審查

▲立法院院會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於立院昨（17日）國會改革法案審議過程，台北律師公會今發聲明表示，國會妥善發揮功能為民主國家的基石，而程序正義、實質討論、妥適審查為國會發揮功能必然前提。本次立法程斲傷台灣作為民主國家的根本，身為在野法曹，本會表達高度的憂慮。

台北律師公會今發聲明指出，2024年5月17日，立法院多數營就立院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通三項總額逾2兆元的特別條例等案，於未經實質討論、欠缺程序正義之情形下，以人數優勢強行表決通過部分條文，本會深表遗憾。

聲明表示，於立法過程中，國會多數陣營將非其陣營之版本擱置於委員會。另一方面，就該陣營所提出之版本，則於委員會中規避審議，未經逐條審查即以人數優勢全條文保留。而後續朝野協商亦淪為過場，各法案立法程序中全然未經妥善審查。

聲明也點出，此次修法，除涉國會調查權、聽證權、總統赴立院國情報告方式等重大憲政議題外，亦包括立法院以特別條例提出總金額逾2兆元之高度爭議交通建設。惟其審查過程不僅缺乏各政黨之實質討論，甚至亦未將草案內容公告周知，已完全剝奪人民對重大議題參與審議之對話機會；而院會表決過程更經立法院長裁示以逾30年未使用的「舉手表決」方式行之，議事程序紊亂，違反程序正義。

台北律師公會強調，國會代表民意，同時也肩負人民的期待。在多元包容的台灣社會，民主的真諦在於對話與審議，民主是台灣的驕傲，也是台灣人的信念，本會堅信台灣民主的韌性，促進民主法治為律師的使命，本會深刻期許國會本於憲法職責，妥善立法。