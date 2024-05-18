台北律師公會指院會違反程序　民眾黨團駁：律師不該淪權勢者弄法工具

▲立法院院會朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對台北律師公會聲明指稱，國會多數陣營於5月17日院會，針對重大議案缺乏實質討論、未將草案內容公告周知；稱該次院會表決過程「以逾30年未使用的舉手表決方式行之」、違反程序正義等。民眾黨立法院黨團回應，該聲明中有多處罔顧事實、與對立法院實務狀況之不了解與扭解，甚感遺憾。

民眾黨團表示，第一，17日院會僅處理討論事項第一案「立法院職權行使法」，並「未及處理」刑法藐視國會罪，及花東民眾引頸期盼20年之蘇花快速公路等相關條例，此為律師公會聲明明顯錯誤之一。

第二，國會改革三法（立法院職權行使法、刑法、立法院立法委員互選院長副院長辦法），過去3個月均在委員會排審，民進黨籍立委卻不把握排審時機，強行提出「40餘次」散會動議，一再延宕，才是三法難以進入實質討論，使各界期盼之改革法案，遭遇重大阻礙之主因。

第三，律師公會指稱：「舉手表決三十年未使用」，更是完全不了解立法院議事規則與程序之謬誤言論。依據「立法院議事規則第35條第1項」，立院議案表決方法計有：口頭表決、舉手表決、表決器表決、投票表決、點名表決等。

民眾黨團表示，舉手表決不僅為立法院議事規範明定之表決方式；過去民進黨立委也多次使用，例如民進黨籍立委曾多次在交通委員會，封殺在野黨成立NCC鏡電視調閱小組之提案，即是使用舉手表決。

民眾黨團舉例，5月9日的「外交及國防委員會」審查軍審法，針對第29條「悔過」教育部分，亦是採用舉手表決。當時國民黨立委陳永康與民進黨立委均「舉手表決」贊成院版，卻未見律師公會對於此「30年未見之議事程序」「違反程序正義」，嚴加撻伐。

民眾黨團說，而本次院會之所以會使用「舉手表決」，乃因民進黨籍立委不斷強行攻佔主席台，阻撓議事，多數立委疲於奔命，無法即時回到座位，按燈投票審議法案，最後本黨團委員尊重韓院長裁示進行舉手表決。

而當日議事混亂，起因執政黨不斷杯葛、騷擾、干擾議程之進行，本黨團對台北律師公會之聲明倒果為因，表達嚴正抗議。台灣民眾黨團針對議決法律案、預(決)算案等國家重要法案，皆本於法定職權、權責分立原則，嚴加審議；本黨團樂於就「國會改革」等重大法案與各界專業人士及人民對話，在「公正與真實」的客觀事實進行論辯，深化民主。

立法委員本於職權，正如律師倫理應「忠實蒐求證據」、才能訟辯，也才能真正完善法治、落實司法尊嚴、伸張正義，不淪有權勢者弄法之工具。