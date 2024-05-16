桃園觀旅局「探索北橫」6／1開跑　邀國人深度體驗北橫之美

▲桃園市觀旅局今天下午舉辦「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」活動，副市長蘇俊賓到場致詞。（圖／市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀光旅遊局今（16）日下午於市府廣場舉辦「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」活動，副市長蘇俊賓表示，市府為推動北橫觀光發展，積極向中央爭取資源，輔導改善當地住宿、遊憩環境以推動北橫精緻旅遊，希望藉此延長遊客停留時間，深度體驗北橫之美，共同體驗桃園市多元文化。

▲桃園市觀旅局今天下午舉辦「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」活動，副市長蘇俊賓與出席貴賓、民代為北橫活動合影。（圖／市府觀旅局提供）

蘇俊賓指出，桃園市府於北橫沿線規劃了許多吸引人活動，透過這些精心策劃活動，北橫不僅提升遊客整體體驗，也成功地將每個季節都轉化為觀光旺季，展現市府對觀光發展的承諾與努力。這些活動不僅豐富當地文化，也為經濟帶來了正面影響。未來，市府將繼續推動與民眾、北橫與大龍門業者合作，創造更多創新的觀光活動，讓北橫的魅力持續發光發熱。

觀旅局局長周柏吟也提出，自6月1日起，凡持羅浮溫泉發票或小烏來天空步道門票票根皆可獲得一次抽獎機會，憑桃園市境內北橫及「大龍門」觀光廊帶合法旅宿800元以上發票或收據，亦可獲得一次抽獎機會；另外在活動期間完成前述2項條件者，可再獲得一次加碼抽獎機會。活動獎項豐富，包括首獎的中華汽車油電車、電動機車、65吋電視、Apple Watch、iPhone15等多項好禮，歡迎國內外旅客共同體驗北橫之美，並將好禮帶回家。

▲桃園市觀旅局舉辦「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」活動，副市長蘇俊賓與出席貴賓展現首獎－中華汽車油電車。（圖／市府觀旅局提供）

觀旅局強調，市府推動「探索北橫」觀光品牌，也與「大」溪、「龍」潭、石「門」的「大龍門」觀光廊帶串聯，整合桃園觀光資源，今年度也規劃「趣北橫・集點拿大獎」與「北橫公路線上路跑」2種線上活動。「趣北橫・集點拿大獎」自6月起，凡於桃園智慧遊APP內完成任3個北橫與大龍門熱門景點集點活動，即有機會兌換好禮。另外，將於9月開跑的「北橫公路線上路跑」活動，只要在臉書粉專「探索北橫」貼文下方留言處上傳於北橫路跑的GOOGLE軌跡紀錄截圖，就有機會抽到藍芽喇叭、餐飲券與電影券等好禮。