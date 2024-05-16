惡客摀嘴強盜女按摩師7500元逃逸　辯「她一直摸我」下場曝

▲張姓男子於2022年12月間前往中壢區某個人工作室按摩，事後卻勒住女按摩師頸部，搶走7500元。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子於2022年12月間在中壢區某個人工作室按摩，未料按摩結束後，張男卻突然從後方勒女按摩師頸部並摀住嘴巴恫嚇「錢拿出來」，按摩師繳出身上7500元現金，張男得逞後逃離現場，受害人報警處理；桃園地檢署複訊時，張男否認犯行，辯稱「她一直摸我身體」，才會推開對方。檢方偵結依強盜罪嫌起訴，張男目前因他案在監執行中。

檢警調查，37歲的張姓男子於2022年12月14日凌晨到中壢區個人工作室按摩，凌晨1時許按摩服務結束後，張男突然自後方勒住女師頸部，還摀住嘴巴恫嚇「錢拿出來」，女師因無法呼吸且抗拒，只好繳出身上7500元現金，張男得逞後隨即逃離現場。警方根據現場監視壞面鎖定張男涉案，張因另涉他案遭通緝。

▲圖為張男搶走7500元後逃逸畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，張男坦承於案發時間地點按摩，卻矢口否認有強盜犯行，辯稱，「因對方年紀不符其預期，且按摩時一直摸他身體，才會推開」等語；檢方根據警方提供現場監視畫面截圖、另名被害人指證曾於案發前一周被張男以類似手法強盜錢財等案例等佐證，認為張男犯行明確，依強盜罪嫌起訴，張男目前因他案在桃園監獄執刑中。