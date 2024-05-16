戀上未成年姪女「家裡嘿咻+20次」　桃園色男坦承犯行須入獄

▲桃園市一名男子於租屋處與未滿16歲繼姪女日久生情，竟在租屋處發生多次親密關係被發現送辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子於2022年間與同住的繼姪女陷入熱戀，兩人發展為情侶，竟趁家中無人之際發生多次親密關係，事後被男子姊姊察覺憤而報警提告；桃園地院審理時，男子坦承犯行不諱，法官根據警方提供男子明知繼姪女未滿16歲，且雙方至少發生20次性行為，法官審結依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共20罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑10月，本案還可上訴。

檢警調查，年約20餘歲的男子，在平鎮區租屋處，明知繼姪女為未滿16歲之少女，但因日久生情下發展成情侶關係，2人經常趁租屋處無人之際發生親密關係，自2022年7月起至隔年某月之間，至少發生20次性行為，事後被少女媽媽獲悉，憤而向桃園警察局婦幼警察隊報案提告；桃檢複訊時，男子坦承犯行不諱，檢方偵結依妨害性自罪嫌將男子起訴。

桃園地院審理時，男子坦承犯行，法官查出，被告男子先後於平鎮租屋處、少女住處對被害少女發生性行為合計20次，因各次性行為結束後即屬完成犯行，被告所犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪共20罪，應予以分論併罰。

法官審酌，被告明知被害人係14歲以上未滿16歲之未成年少女，思慮未臻成熟，仍與之發生性交行為，雖未違背被害人之意，仍對其身心與人格發展有不良影響，惟念被告始終坦承犯行，甚有悔意，依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共20罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑10月，還可上訴。