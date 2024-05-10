桃園通過火災預防自治條例　蘇俊賓「第一季倉儲火警降六成」

▲副市長蘇俊賓和跨局處同仁討論如何「系統性的降低工廠、倉儲火災」。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政會議8日審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，在現行「工廠管理輔導法」針對危險物品申報管理未臻完備前，率全國之先，透過法制面積極將「高風險場所」納入管理。副市長蘇俊賓於臉書發出千字文，感謝跨局處同仁減災奏效！

蘇俊賓副市長於臉書開頭以「文字有點多，但這些是我們寶貴的努力過程，我決定留下紀錄」表示，去年二月，張善政市長在治安會報指示他來召集會議，要求「系統性的降低工廠、倉儲火災」，接下來連續一年，每次治安會報都會提出工作進度，直至8日的自治條例推出「從資料的整理，風險的辨識和跨單位資料庫的勾稽到執行策略的選擇，感覺像是完成了一本小論文」。

雖不是立竿見影的工作，但一年下來，取得了不錯的成果。「幾個重要的局處的作為，才是專案能否成功的關鍵」；而這個專案一開始的定調，工廠、倉儲的減災，不能只靠消防局，所以首要先盤點各單位所有可能有關的資料庫，並嘗試對接消防局資料庫、環境部化學雲、及彙整經發局工廠地理資訊管理系統，掌握桃園各區域中工廠地理資訊。

接下來是分析104到111年間火災的近千筆案例，找出發生率偏高的產業，結果發現包含紡織業、基本金屬製造業、化學材料及肥料製造業等六大行業都是高風險的，而他也在這樣的工作流程中，發現倉儲的火災發生率特別高，也缺乏管理

為此，在中央工廠輔導法還沒修訂前，先由經發局篩選6168多家屬風險較高的化學物品批發及零售業進行跨單位勾稽比對，也優先針對屬高風險的違建場所193家進行輔導與稽查。為了整合稽查效率，專案小組也逐一檢討各局處的稽查、輔導能量，以期相互呼應。

蘇俊賓表示，在同一個風險場域中，危險物品或毒性化學物品的貯存，除了有消防風險，對於勞工職安、環境也都有一定的風險。又，每一次工廠、倉儲火災，即便是發生在外縣市，專案小組也都想辦法在第一時間分析案例跟原因，為的就是盤點桃園管理機制，有沒有覆蓋到，尤其是後續如何預防，才是重點。

數據驗證並說明這一年多來的成效！蘇俊賓舉工廠和倉儲的數據來看，桃園市今年1到4月份工廠火災發生了15件、倉儲6件，對比去年同期工廠火災發生19件、倉儲17件，分別減少了21.1%，和64.7%，因為統計的區間長，有一定的量體，發生頻率下降的趨勢明顯，這代表跨局處協力減災的策略是對的。

拉長一點的數據來看，過去三年工廠火災發生的月平均數是6.02件、倉儲是3.66件，而今年1-4月工廠火災的月平均數也下降到3.75件、倉儲是1.5件，減災的成效也很明顯

蘇俊賓也提到，自治條例實施後，工廠跟倉儲的化學品會逐批納入申報管制對象，場所內的消防設備、危險區域劃分、防災管理方案會要求落實。法規不僅僅是要求、更是提醒，他強調，讓業主辨識風險 絕對有助於災害的預防