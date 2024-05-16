　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大讚陳建仁為地方付出　蘇俊賓贈親筆畫：我有點捨不得

▲▼蘇俊賓贈畫。（圖／翻攝臉書）

▲蘇俊賓贈畫。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長陳建仁16日主持任內最後一次行政院會，率內閣總辭。桃園市副市長蘇俊賓會中感謝陳建仁的付出，並送上自己畫的肖像畫表示，直轄市的首長或代表列席行政院院會行之有年，蘇貞昌院長時代以疫情為由停止邀請，院會裡頭聽不到地方政府的聲音，但陳建仁一上任就立即調整，當時他說，「誠摯歡迎6都市長列席行政院會，會全力支持地方需求，讓社會更溫暖、國人更幸福、國家更進步」，而陳建仁這段時間所做的，和他剛剛就認識一開始宣示的是一致的。

蘇俊賓表示，這一年多來，他常常有機會代表市長列席院會，分享在地方政府看到的政策盲點，認真準備功課，珍惜在行政院的每一次列席、每一次的發言，針對政院的建議，陳建仁多數是正面看待，正面回應，也積極評估，對於不同政黨的地方政府代表，不曾讓他感受到不尊重，或是敷衍。

蘇俊賓指出，今天的院會是陳建仁最後一次主持院會，「說真的，我有點捨不得」，他很期待不同政黨能夠有多一些像陳建仁這樣格局高度，還有有合作胸襟的政治人物，在台灣艱困的環境和國際情勢下，大家要競爭，也要合作，雖有監督彼此的責任，但在關鍵的時候卻更應該要團結，如果台灣需要共識，這就是台灣最該有的共識。

蘇俊賓說，今天在陳建仁的最後一次院會，他送上這幅他畫的小卡，感謝他曾努力，嘗試替大家期待的政治環境，做出想要的樣貌，在朝野氣氛不太好的當下，至少努力做到地方與中央政府之間，在不同政黨之間，還是可以創造空間來合作，基於國家的需要，也感謝他這一年多來，對桃園市的支持。

ET快訊
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

斯洛伐克總理昨遭槍擊　賴清德就職典禮迫近！國安單位繃緊神經

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

斯洛伐克總理昨遭槍擊　賴清德就職典禮迫近！國安單位繃緊神經

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

王君萍10歲兒剪新髮型被笑！「超成熟反應」讓她吃驚：孩子點醒我

歐陽娜娜遭疑「獎學金不存在」　網揪疑點…工作室發出嚴正聲明

被猜「為新政府重啟核電」　和碩童子賢：核能是超越藍綠議題

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

越南駕駛右手狂抓！　對女伴色色影片瘋傳

政治熱門新聞

藍白輪班守議場！黃國昌遭夜襲直播　傅崐萁送冰棒「吃掉民進黨」

接招合唱團確定高雄開唱！陳其邁：許願成功

「蔡英文根本不想特赦陳水扁」　吳子嘉分析：是跟賴清德的暗盤交易

為賴清德重啟核電鋪路？　準經長：多數人同意決定

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

傅崐萁換拍他頭　陳世軒一動作反制

綠委準備被輾壓！　陳玉珍：我是金門坦克直接壓陣

即／AIT宣布：代表團將訪台參加賴清德就職典禮

5名嘴遭陸制裁懲戒　林右昌責令警政署加強保護

胡志強76歲！　曝慶生照與夫人邵曉鈴笑開懷

昔賴老家打卡「住家被拍卻提告」　徐巧芯：萬里老宅是觀光點

更多熱門

相關新聞

陳建仁總結蔡政府8年施政：讓世界看見台灣

陳建仁總結蔡政府8年施政：讓世界看見台灣

行政院長陳建仁16日主持任內最後一次行政院會，會中也針對總統蔡英文8年施政成果總結報告。陳建仁聆聽完後說，「我對行政團隊的每一位部會首長、各縣市首長，以及全體公務同仁，表達誠摯的敬意與謝意」，嶄新的行動創新AI內閣將在5月20日上任，期許大家持續為提升台灣競爭力、增進全民福祉而努力，希望大家團結一心，讓台灣愈來愈向前行，共同創造更好的國家。

陳建仁最後院會送閣員蘋果瓷器　喊話府院和諧才可讓國家更上層樓

陳建仁最後院會送閣員蘋果瓷器　喊話府院和諧才可讓國家更上層樓

總辭完後卸重擔　陳建仁滿面笑容向閣員一鞠躬

總辭完後卸重擔　陳建仁滿面笑容向閣員一鞠躬

專程北上參加陳建仁最後院會　盧秀燕：未來大家都是朋友

專程北上參加陳建仁最後院會　盧秀燕：未來大家都是朋友

陳建仁今主持最後院會　率內閣團隊總辭

陳建仁今主持最後院會　率內閣團隊總辭

關鍵字：

陳建仁蘇俊賓

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面