大讚陳建仁為地方付出　蘇俊賓贈親筆畫：我有點捨不得

▲蘇俊賓贈畫。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長陳建仁16日主持任內最後一次行政院會，率內閣總辭。桃園市副市長蘇俊賓會中感謝陳建仁的付出，並送上自己畫的肖像畫表示，直轄市的首長或代表列席行政院院會行之有年，蘇貞昌院長時代以疫情為由停止邀請，院會裡頭聽不到地方政府的聲音，但陳建仁一上任就立即調整，當時他說，「誠摯歡迎6都市長列席行政院會，會全力支持地方需求，讓社會更溫暖、國人更幸福、國家更進步」，而陳建仁這段時間所做的，和他剛剛就認識一開始宣示的是一致的。

蘇俊賓表示，這一年多來，他常常有機會代表市長列席院會，分享在地方政府看到的政策盲點，認真準備功課，珍惜在行政院的每一次列席、每一次的發言，針對政院的建議，陳建仁多數是正面看待，正面回應，也積極評估，對於不同政黨的地方政府代表，不曾讓他感受到不尊重，或是敷衍。

蘇俊賓指出，今天的院會是陳建仁最後一次主持院會，「說真的，我有點捨不得」，他很期待不同政黨能夠有多一些像陳建仁這樣格局高度，還有有合作胸襟的政治人物，在台灣艱困的環境和國際情勢下，大家要競爭，也要合作，雖有監督彼此的責任，但在關鍵的時候卻更應該要團結，如果台灣需要共識，這就是台灣最該有的共識。

蘇俊賓說，今天在陳建仁的最後一次院會，他送上這幅他畫的小卡，感謝他曾努力，嘗試替大家期待的政治環境，做出想要的樣貌，在朝野氣氛不太好的當下，至少努力做到地方與中央政府之間，在不同政黨之間，還是可以創造空間來合作，基於國家的需要，也感謝他這一年多來，對桃園市的支持。