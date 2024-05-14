桃園市「520」結婚13戶所送新人好禮　天絲被、迷你音響...

▲桃園市民政局將於520當天在13戶政事務所舉行「新人登記送好禮」活動，鼓勵新人登記結婚。（圖／民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

每年「520」諧音「我愛你」是桃園市民最愛的結婚日，曾創下結婚登記對數連續7年蟬聯桃市第一，桃園市政府民政局為鼓勵婚育，今年聯合13區戶政事務所舉辦「520結婚13戶所送好禮」活動，凡於5月20日當天到戶政事務所辦理結婚登記，各戶所準備精美好禮，包括蘆竹區送天絲被，其他戶所有迷你音箱、安妮兔陶磁碗組等好禮，數量有限送完為止。



民政局長劉思遠指出，「520結婚13戶所送好禮」活動內容，禮品各所均有不同，譬如蘆竹戶所舉辦結婚抽奬，獎品有天絲被、藍繪四入碗等，其他各戶所準備如安妮兔陶磁碗組、對杯組、迷你音箱、紅棗三寶禮盒等不同好禮，凡登記新人即贈送好禮，讓新人喜上加喜，留下一生難忘回憶。

▲桃園市民政局將於520當天在13戶政事務所舉行「新人登記送好禮」活動，其中不乏異國婚姻。（圖／民政局提供）



劉思遠還說，辦理結婚登記戶所是愛的見證地，因應民眾需求，各戶所竭盡心思準備結婚背板，如桃園戶所「桃醉幸福We Got Married」、中壢戶所「愛旅捷運列車」、大園戶所「幸福登機」、龜山戶所「樂婚龜山」、楊梅戶所「來戴楊梅客家庄」都受到新人們喜愛，其中，桃園戶所結婚背板更成為網路上推薦的最好拍背板之一。

▲桃園市民政局將於520當天在13戶政事務所舉行「新人登記送好禮」活動，包括打火兄弟都選擇登記。（圖／民政局提供）



由於今年是龍年，對華人來說是祥瑞之象徵，加上5月20日適逢農曆宜嫁娶好日，戶所預估將出現結婚潮；民政局戶政科科長廖麗卿建議，民眾當日若計畫到戶所結婚，可先利用電話或網路向戶所預約，避免久候影響結婚好心情。



桃園市政府鼓勵婚育，致力打造「好通勤、好工作、好就學、好生活」的宜居城市，市長張善政更成立全國唯一婦幼發展局，專注提升婦幼權，包括「好孕專車、凍卵營養補助、增加生育津貼」等，完善的各項社會福利，讓桃市去年結婚率與出生率皆為全台之冠。