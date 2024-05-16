日本人妻遭尪羞辱　公公問「10萬生活費夠嗎」她懂了…結局逆轉

▲日本一名人妻結婚半年，時常遭到丈夫言語羞辱。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

伴侶的行為若出現異常，這段關係肯定出了問題。日本有一對夫妻結婚半年，妻子對丈夫的態度感到困惑，因為對方常常看不起她，說出一些侮辱人的話，直到某天接到公公的電話，才真相大白。

據《TRILL》報導，這名人妻結婚半年，擔任家庭主婦的角色，與丈夫卻遇到瓶頸，一開始夫妻倆相處很正常，後來丈夫卻對她態度轉變，經常發表言論取笑家庭主婦，也看不起她。

人妻原本打算返回工作崗位，怎料被丈夫嘲笑：「妳沒辦法啦！」她厭倦每天被言語貶低羞辱，有一天接到公公的電話，對方關心他們夫妻倆相處得如何，她便訴苦一一道出丈夫的行為。

▲人妻接到公公的電話，才知道事情真相。（示意圖／翻攝自pixabay）

公公聽完相當震驚，向她道歉並詢問：「10萬（日圓）的零用錢夠嗎？」人妻先是感到一頭霧水，追問後才知道，公公自他們結婚以來，就一直提供家裡經濟援助，「想讓你們過上更好的生活」，但丈夫對此事隻字未提。

公公得知後，立刻驚覺不對勁，氣炸：「難道是那個傢伙？」後來人妻和公公聯手調查，結果發現丈夫出軌，並掌握相關證據，心死提離婚，同時要求精神撫慰金。最後，丈夫不僅離婚也被開除，只能一邊找工作，一邊償還賠償費用，終於出了一口氣。

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