電扇無故自轉！人妻崩潰：公公過世了仍盯著我的肚皮

▲原PO家中的電扇，初一十五時都會無故自轉。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

雖社會進步，但還是有不少長輩有傳宗接代的觀念，希望晚輩生小孩。一名人妻淚訴，努力了一陣子還是沒有孩子，豈料因家中的電風扇會無故自動轉，經過擲筊，得出因公公放心不下他們沒小孩的結論，讓她覺得壓力很大，好像公公死不瞑目是因為她沒生小孩。

人妻在Dcard以「公公過世到現在還在盯著我的肚皮」為題發文，表示跟先生從20歲在一起到現在已經9年，而結婚至今滿3年從來沒有避孕過，各項檢查也沒什麼大問題，也嘗試過吃排卵藥、照卵泡、排卵試紙、定時做功課、中藥調理等約一年，但遲遲沒有小孩。

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她透露，自己覺得順其自然就好，且大伯已經有一男一女，大姑們也各自有孩子，照理說應該沒什麼壓力要落在他們夫妻身上，直到公公過世後，家中的電風扇初一、十五都會無故自動轉，二姑擲筊詢問公公，得出公公放心不下他們沒有孩子的結論。

自從那之後，婆婆總嘆，「妳爸過世也一年了，最放心不下的就是你們兩個沒有孩子。」人妻直言，現在只要一想到就覺得心神不寧，「拿往生的公公來情緒勒索我，好像我公公到現在死不瞑目一樣，而荒謬的原因就是因為我沒有生小孩，我真的到現在還是很難消化，一想到過世的公公盯著我的肚皮，我就情緒複雜到想崩潰大哭。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「公公可能沒那個意思還被人當槍使，公公覺得無辜，但已經不能說話了」、「最怕要是真的順利懷孕了，會不會又被婆婆說是公公轉生」、「壓力太大反而生不出來，妳婆婆煩不煩」、「如果壓力很大，小倆口也不排斥生的話，可以去考慮做試管」。

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