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財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

（示意圖／翻攝自pixabay）

▲3星座今起財富穩定成長。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

隨著水星今（16）日進入金牛座第一宮位！塔羅牌老師艾菲爾也分享表示，這段期間人們的思維和溝通方式變得更穩定，對於財務和物質的關注也將大幅增加，同時也公布「打開財富大門的5星座」。

運勢粉專《塔羅牌老師艾菲爾》發文指出，水星在今日進入金牛座第一宮位！這象徵著一扇通往財富的大門被打開。這段時間，人們的思維和溝通方式變得更穩定，對於財務和物質的關注也將大幅增加。這是一個追求安全感和穩定性的時期，人們會更重視實際的金錢管理，並尋求財富的穩定成長。

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他也公布即將「打開財富大門的5星座」，其中金牛座、處女座、摩羯座將會財富漸增，而雙子座、天秤座則會成為職場戰將：

【財富漸增】

金牛座

當水星進入金牛座的第一宮位時，你們將感受到財富的穩定成長。這不僅是一時的好運，而是一種持久的穩定感。金牛會發現自己在財務規劃上更有自信，能夠更有效地管理資金。這可能會帶來一些新的投資機會，或是讓你們更專注於穩健的財務管理，並使儲蓄和資產逐步穩定成長。這種穩健的財務狀況將為你們的未來提供一個可靠的基礎，讓你們更安心地面對未來任何的財務挑戰。

處女座

水星的穩定化作用對你們的財務狀況有著深遠的正面影響。處女會發現自己在處理財務細節時更加細心周到，這將幫助你們避免不必要的花費。此外，處女可能會開始注意到新的省錢方法，進而積極促進財富的累積。這種小心翼翼的態度不僅能使你們能夠更有效的管理資金，還有助於建立更穩固的財務基礎，讓你們在未來更有彈性應對任何潛在的財務挑戰。

摩羯座

對摩羯來說，理財技能是其非常突出的1項特質。當水星進入金牛座時，這個特質會變得更強大。你們可能會花更多時間制定更細緻的預算計劃，可能會重新檢視你們的開支，並找出節省的方法。此外，摩羯也可能會開始尋找新的收入來源，包括副業、投資或其他方式來增加財務流動性。這些努力將有助於確保你們的財富穩定成長，並為未來打下更堅實的基礎。

【職場戰將】

雙子座

由於雙子與水星有著緊密的聯繫，這意味著在這段時間裡，你們的溝通和表達能力將達到一個新的高峰。這不僅體現在日常對話中，更反映在職場上的表現。雙子的說服力和溝通清晰度，將使你們在商業談判和合作中脫穎而出，也許會促成一些重要的業務交易或合約簽訂。這段時間是你們展現領導能力和影響力的絕佳機會，因為雙子的話語能夠觸動人心，並擴大影響力、開啟新的職場機會。

天秤座

當水星進入金牛座的影響籠罩著天秤時，你們注重和諧與公正的本性將得到進一步彰顯。這段期間，你們的溝通風格更加迷人而平衡，充滿說服力與吸引力。在職場上，你將透過這種迷人的談判手腕而脫穎而出，這不僅有助於你建立和維護良好的工作關係，更可能會吸引到對業務發展有積極影響的合作夥伴。這樣的交流方式能夠為合作關係注入新的活力，共同推動事業向前發展。

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