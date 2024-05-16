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老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

一名人妻崩潰發文爆料，自己日前發現老公出軌，對象竟然是21歲的姪女。（示意圖／翻攝自pexels）

▲人妻爆料丈夫偷腥，對象竟是21歲的姪女。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻近日在社群平台發文爆料，自己21歲的姪女先前因為分手，經常來她家裡喝酒吐露心事，沒想到日前她竟親眼撞見姪女與老公有染，兩人也坦言已發生過18次性關係，讓原PO當場氣炸，更離譜的是，如今姪女懷孕5個月，卻「找不到孩子的爸」，雖然原PO老公否認是自己的，但她仍無法接受，崩潰直呼「噁心」。文章曝光後，引起網友熱議，許多人勸原PO趕緊離婚，直言「出軌只有0跟無限次」。

該名人妻在Dcard上發文指出，姪女是她表姊的女兒，年紀與自己差沒幾歲，原本兩人很少聯繫，但先前姪女因分手後心情不佳，又與家人發生爭執，所以偶爾會跑來原PO家喝酒，而原PO也擔心姪女想不開，便好心地陪伴她、聽她訴苦。豈料，某天她打開房門，竟撞見老公抱著姪女，兩人看到她也嚇得趕緊放手，目睹這一幕的原PO當下腦中一片空白，崩潰直呼「我真的無法相信這一切會發生在我身上…」。

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事後原PO回想時發現，難怪只要老公在家時，姪女都不願意陪她去買東西，姪女也曾向她表示很羨慕她，因為老公都會賺錢上繳給她，直言「以後也要找這樣的老公」，而且每次當她要帶小孩回娘家，姪女總是會詢問「要去幾天？什麼時候回來？」種種跡象讓她越想越不對勁，氣憤直呼「噁心」。

後來原PO質問老公，得知兩人發生過18次性關係，更離譜的是姪女如今懷孕5個月，卻「找不到孩子的爸」，老公則強調孩子絕對不是自己的，因為兩人才在一起2個月，這樣的答案讓人妻相當傻眼，感嘆「防人之心不可無，防火、防盜、防閨蜜，還要記得防姪女」。

該篇文章曝光後，引起熱烈討論，網友紛紛留言表示「真的是讓人太傻眼了」、「好扯的劇情」、「這根本犀利人妻的劇本耶…蒐集證據把渣男離了吧！」、「噁心死了，可以離一離了」、「只有0次跟無數次了，該分開了」、「這不是8點檔的劇情嗎…」、「拜託一定要留下證據，好好保護自己」。

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