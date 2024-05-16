想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

▲男子在女浴池安裝隱藏攝影機，企圖偷拍來泡溫泉的女性客人裸體。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本福島縣31歲男子石塚悠太郎6日涉嫌在山形市一間溫泉設施偷拍女客人泡湯，他把安裝隱藏式攝影機做成岩石的外貌，以為這樣就騙過所有人偷拍到女性裸體，所幸這一切全被眼尖的女客人一眼識破，趕緊通知工作人員處理。

日刊現代報導，石塚悠太郎住在南相馬市，但他為了偷拍女性泡湯的裸體，6日前往距離自家150公里外、車程約2小時的山形市，潛入當地溫泉設施的女性專屬浴池，安裝約10公分大小的隱藏攝影機，還裝設行動電源準備進行長時間拍攝。為了掩人耳目，他把整個機器用黏土做成岩石的樣貌，並把電池等地方用膠帶纏住，試圖讓自製的隱藏攝影機能夠融入周邊環境。

然而來泡湯的女性顧客一看就覺得奇怪，伸手觸摸向岩石的物體之後，立刻發現眼前的奇怪物體是用黏土做的，而且裡面還有約1公分大的鏡頭，立刻通報工作人員報警。

石塚悠太郎當時並不知道已經東窗事發，還很興奮想取回攝影機，沒想到一到現場才驚覺偷拍用的攝影機早已不見蹤影，感到驚慌失措，認為罪行早晚會被揭穿。在犯案4天之後，他10日下午前往警察局自首。警方則是認定偷拍可能不只這一樁，將會持續調查。