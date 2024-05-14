美國：以色列已集結足夠兵力　「幾天內」可全面入侵拉法

▲美方評估以色列已集結足夠兵力，可在未來數日攻入拉法。圖為以軍之前準備進入加薩的畫面。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國2名高官告訴CNN，拜登政府正密切關注以色列在加薩拉法邊緣集結軍隊的動向，認為以色列已具備在未來幾天內展開全面入侵的能力。美國高級官員對此表示擔憂，但美方暫時還無法確定，以色列是否已做出最後決定，無視美國總統拜登的勸告，直接攻打拉法。

據CNN報導，拜登上周以迄今為止最明確的措辭警告以色列，一旦以色列對拉法進行大規模地面行動，那麼美國將扣留部分對以色列的武器運送。隨後，國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也在13日表示，「總統明確表示，他不會為此類行動提供某些進攻性武器。」

▲拉法是一座人口稠密的城市，而以色列暫時還未準備好疏散城內逾百萬人。（圖／路透）

美國高官告訴CNN，拜登政府評估，以色列已在拉法邊緣集結足夠兵力，可在未來數日展開全面入侵。一位不具名的官員還警告，以色列還未做好充分準備，撤離目前居住在拉法的逾百萬人民，並為他們提供必要的食物、衛生用品和住宿。

隨著戰爭進入第8個月，美國官員對以色列的戰爭方式有了越來越多的疑慮，並公開質疑以色列是否能實現摧毀哈瑪斯並消滅其領導層的目標，而美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）也透露，以美兩國在「勝利理論」上的分歧日益顯著。

坎貝爾指出，以色列領導人經常談論在戰場上取得全面勝利的想法，但美國則認為這不太可能實現，「我們認為應該有更多的政治解決方案，這也是拜登政府與中東地區保持密切聯繫的原因之一」。