憂AI技術被敵國用於攻擊　美國會議員提限制出口

▲美國眾議員近期提案,主張授權美國當局管制人工智慧(AI)及國安相關新興科技對敵國的出口。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者石秀娟華盛頓13日專電

跨黨派美國眾議員近期提案,主張授權美國當局管制人工智慧(AI)及國安相關新興科技對敵國的出口,以免被用於對美發動網攻。中國可能將AI用於準備對台戰爭也是提案考量之一。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨籍穆勒納爾(John Moolenaar)、民主黨首席議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi),外交委員會主席、共和黨籍的麥考爾(Michael McCaul)、民主黨籍眾議員魏德(Susan Wild)上週提出「加強海外關鍵出口框架法案」(Enhancing National Frameworks for Overseas Critical Exports Act,暫譯)。

美中戰略競爭特別委員會13日發佈新聞稿指出,法案將賦予商務部工業暨安全局(Bureau of Industry and Security)擴大實施出口管制的權限,避免AI及與國安相關的新興科技流入與美國敵對的國家,讓2018出口管制改革法案(Export Control Reform Act of 2018)更符合現代需求。

根據新聞稿,美國國會美中經濟暨安全審查委員會(United States–China Economic and Security Review Commission)曾在報告指出,中國正把商業AI運用於發展其軍事能力,以便為可能爆發的台海戰爭做準備。這也是促使跨黨派議員提出「加強海外關鍵出口框架法案」的原因之一。

穆勒納爾指出,這項提案將保護美國人民,防止創新技術落入敵人手中。

根據新聞稿,工業暨安全局目前有權可否決先進半導體生產設備、及運用於AI系統的先進半導體出口,但沒有管制AI系統出口的明確法律權限。這代表一間頂尖的美國AI公司能把它最強大的AI系統賣給中國,甚至不需要申請許可。

克利什納穆希說,如果不行動,未來AI系統可能被運用於對美國發動網路攻擊。這個法案將能確保工業暨安全局有必要權限,能應對AI、技術轉移帶來的風險,也確保美國技術、研究員或公司不會把相關技術提供中國或其他警察國家。