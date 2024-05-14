「以軍殺的平民比哈瑪斯多」　布林肯：進攻拉法無法剿滅哈瑪斯

▲布林肯表示，以色列進攻拉法也無法剿滅哈瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯2023年10月大規模襲擊，引發以色列誓言報復「殺光每一個哈瑪斯成員」，以軍揮軍入侵巴勒斯坦至今殺害超過3.4萬人，如今還要進攻大量平民避難的拉法（Rafah）。美國國務卿布林肯表示，以軍缺乏明確計畫，這麼做也無法剿滅哈瑪斯，同時他也認同，以軍殺害的平民比哈瑪斯成員還多。

綜合外電報導，布林肯在接受節目《與媒體見面》（Meet the Press）時表示，以色列有可能走向一條路，「要麼延續當前的暴亂情勢，仍有許多哈瑪斯武裝成員殘存，要麼留下一個充滿混亂和無政府狀態製造的真空，而且被武裝份子或很有可能被哈瑪斯重新占據。」

布林肯指出，以色列聲稱已經清空的加薩北部，已經見到許多哈瑪斯戰士重新回歸了。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）最近表示，評估後以色列目前在作戰中擊殺了1.4萬名哈瑪斯恐怖分子，另外殺害1.6萬名巴勒斯坦平民，當主持人問布林肯美國是否同意這個說法時，布林肯回答，「是的，我們同意。我認為這份報告也清楚說明，儘管以色列有流程、守則、規定和規範，想最小化平民傷亡時，加薩戰爭中這些行動的影響，已經衝擊到平民。」

布林肯也證實，美國總統拜登對以色列提供的武器限於3500枚炸彈；美國也持續敦促以色列採取更多措施保護平民，並避免對拉法的全面入侵。

布林肯表示，美國會持續評估，但就如他先前所說，依照美國看到的巴勒斯坦現況，以色列並未持續遵守《國際人道法》。