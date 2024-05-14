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聯合國車輛拉法遭槍擊「車窗全彈孔」！　首名外籍員工喪命

記者王佩翊／編譯

聯合國13日證實，一名聯合國安全和安保部（DSS）的外籍員工從拉法前往汗尤尼斯的歐洲醫院時，遭到攻擊死亡，另有一名工作人員受傷。死者為印度公民，4月才開始在加薩擔任聯合國安全服務協調員。當時他搭乘的車輛遭人開槍，但目前尚未確定開槍兇手的身分。

聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）13日發表聲明證實這名此項消息。根據《華盛頓郵報》報導，內部消息人士透露，死者為46歲的印度公民卡勒（Waibhav Anil Kale），已婚並育有2名10多歲的孩子，上個月才開始在加薩擔任聯合國安全服務協調員。

▲▼ 聯合國車輛在拉法遇襲！首名外籍工作人員罹難。（圖／翻攝自X）

▲聯合國車輛在拉法遇襲。（圖／翻攝自X）

當時他與其他聯合國工作人員一同搭車前往汗尤尼斯的歐洲醫院，而車子則是明顯帶有聯合國標誌。哈克也證實，卡勒是自2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列後，首名在以哈戰爭中身亡的外籍聯合國員工。事實上，為了避免遭到波及，聯合國員工在境內搭乘的車輛都有明顯的聯合國標誌。

對於此次事件，以色列國防軍發言人表示，他們尚未掌握該車輛的行駛路線，並強調整起事件仍在調查中。以色列指出，聯合國所有救援協調的請求中，有87%獲得批准，但批准不代表能夠保證救援人員可以安全通行。

從一段拍攝於歐洲醫院急診室前的影片可以看到，一輛疑似是卡勒搭乘的白色貨車的後窗出現多個彈孔，後車箱和前門都印有聯合國字樣，車上也插著聯合國旗幟。

根據聯合國統計，自以哈戰爭爆發以來，已有191名聯合國員工在拉薩被殺，其中大部分為巴勒斯坦公民。

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聯合國加薩以色列槍擊外籍員工

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