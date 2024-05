ChatGPT升級了！支援語音還能解「紙上數學題」　免費開放全用戶

▲OpenAI在13日推出更高性能、更高效AI技術模式GPT-4o。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國人工智慧公司OpenAI在13日推出更高性能、更高效AI技術模式GPT-4o,除了能與AI進行更逼真的對話外,還能用文字影像互動,輕鬆解算寫在紙上的數學問題。

根據《路透社》報導,OpenAI在13日推出GPT-4o,除了能進行逼真的語音對話,還能進行文字影像的跨文本互動,將可鞏固旗下正夯生成式工具ChatGPT的地位,且全新功能將開放給所有使用者免費使用。

OpenAI研究人員在視訊活動中展示,新功能讓使用者在與ChatGPT進行對話時,可以毫無延遲地獲得即時回答,甚至能在ChatGPT講話時打斷它,這兩項逼真對話的特點在聊天機器人上前所未見。

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN



Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx