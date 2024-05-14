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ChatGPT升級了！支援語音還能解「紙上數學題」　免費開放全用戶

▲▼OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲OpenAI在13日推出更高性能、更高效AI技術模式GPT-4o。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國人工智慧公司OpenAI在13日推出更高性能、更高效AI技術模式GPT-4o，除了能與AI進行更逼真的對話外，還能用文字影像互動，輕鬆解算寫在紙上的數學問題。

根據《路透社》報導，OpenAI在13日推出GPT-4o，除了能進行逼真的語音對話，還能進行文字影像的跨文本互動，將可鞏固旗下正夯生成式工具ChatGPT的地位，且全新功能將開放給所有使用者免費使用。

OpenAI研究人員在視訊活動中展示，新功能讓使用者在與ChatGPT進行對話時，可以毫無延遲地獲得即時回答，甚至能在ChatGPT講話時打斷它，這兩項逼真對話的特點在聊天機器人上前所未見。

此外，GPT-4o還新增了語音助理能力，透過視覺及語音功能與人類進行對話，甚至能協助解答寫在紙上的數學問題。

OpenAI技術長穆拉提（Mira Murati）在美國舊金山備受期待的發表會中指出，這個新模式將於未來數週整合進OpenAI產品中，同時將免費提供給所有用戶使用，而付費用戶則能獲得更大的容量。

OpenAI這次公布GPT-4o的時間點也相當有趣，因為全球搜尋引擎巨擘Google預計在14日於開發者大會上宣布與ChatGPT匹敵的AI工具Gemini。

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