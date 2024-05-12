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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘揭露藍白野心　520後更嚴重「讓賴清德寸步難行」

▲▼ 《行動創新AI內閣 新閣策勵營》-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統當選人賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（11日）深夜發文感慨，5月20日，總統蔡英文將把國家交給總統當選人賴清德，立法院自2月20日開議後剛好3個月，「我們會迎來什麼樣的國家？」他認為，爾後的台灣只有更壞，沒有最壞，只有更離譜，沒有最離譜，5月20日以後將是第二階段更嚴重的開始。

柯建銘表示，「國家在懸崖邊，生死存亡之秋」、「沒收民主，國會已死，民主輓歌，國會香港化」，以上幾句話，不難看懂，但絕非危言聳聽，台灣人民不可不知，自從2月20日開議後，國家的軸線完全傾斜扭曲，被翻轉，到5月20日，蔡英文將把國家交棒給賴清德及準行政院長卓榮泰，剛好3個月，「我們會迎來什麼樣的國家？」

柯建銘指出，目前的立法院藍白聯手，毁憲亂政，狼狽為奸，出賣國家利益，完全破壞憲政體制，沒收了《憲法》，國民黨立法院黨團總召傅崐萁不顧花蓮地震，無論如何於4月26日率17名各族群、各委員會委員赴中，向中共政治局常委、中國全國政協主席王滬寧報告：已階段性任務沒收國會，讓民主無法在台灣實踐為伴手禮，「是述職？領旨？領賞？國會香港化定格、定型」。

柯建銘說，「中國→傅總召→傅小弟（「傅隨組織」民眾黨團總召黃國昌）」，三合一連線，這不是賣台，什麼是賣台？假借民主程序而在立法院反民主，二戰的德國希特勒與墨索里尼不就如此，帶來歐洲與人類的浩劫，殷鑒不遠。

柯建銘預言說，爾後的台灣只有更壞，沒有最壞，只有更離譜，沒有最離譜，因為傅黃兩人，每天在每一個題目聯手，讓立法院遍地烽火，罄竹難書，「5月20日以後將是第二階段更嚴重的開始，他們想讓新內閣寸步難行，讓賴總統無法執政，不可不知，不可不想！」

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